Áp lực vô hình của nhiều du học sinh Việt: 'Ôm hết vào lòng' vì sợ mất mặt

Vừa qua, Trung tâm hỗ trợ kiều bào TP.HCM tổ chức tọa đàm "Du học công lập Singapore từ tuổi teen" tại phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Th.S Đinh Hoàng Hà - Giám đốc quốc gia Học viện Hanbridge (Singapore) chia sẻ hiện nay không ít phụ huynh hiện nay cho con đi du học nhưng chưa thật sự hiểu hệ thống giáo dục của quốc gia con sẽ theo học.

Buổi tọa đàm "Du học công lập Singapore từ tuổi teen" do Trung tâm hỗ trợ kiều bào TP.HCM tổ chức ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đây là nền tảng quan trọng để gia đình chọn đúng lộ trình, chuẩn bị tài chính phù hợp và đồng hành cùng con trong suốt quá trình học tập. Chẳng hạn tại Singapore, không ít cha mẹ thường nhắm mục tiêu cuối cùng là đại học hoặc cơ hội làm việc cho con, nhưng chưa hình dung đầy đủ hành trình học tập phía trước.

Bên cạnh đó là chuẩn bị nguồn tài chính ổn định như: học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở và các khoản phát sinh trong nhiều năm. Đồng thời, việc chuẩn bị tài chính kiểu cuốn chiếu theo từng năm mang lại nhiều rủi ro.

Ngoài ra, cha mẹ phải chuẩn bị tâm lý khi để con sống xa gia đình sớm, giúp con có tâm lý ổn định khi bước vào môi trường mới. Học sinh cần có khả năng tự lập và hòa nhập, vì không ít bạn gặp khó khăn trong giai đoạn đầu do chưa quen với phương pháp học tập mới.

Th.S Đinh Hoàng Hà - Giám đốc quốc gia Học viện Hanbridge (Singapore) chia sẻ tại sự kiện ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Danny Võ, doanh nhân Việt kiều Singapore, nhà sáng lập WellnessBrands.asia, cho biết trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh chóng, áp lực đối với thế hệ trẻ đi du học không còn dừng lại ở câu chuyện "vượt khó" mà đã chuyển sang thử thách "vượt sướng".

Theo ông du học sinh hiện nay dù sống trong môi trường thuận lợi nhưng phải đối mặt với sự quá tải thông tin và áp lực vô hình từ sự kỳ vọng của gia đình, dẫn đến những khủng hoảng tâm lý khó chia sẻ.

Có 3 rào cản tinh thần lớn nhất mà người trẻ thường gặp phải khi ra nước ngoài du học bao gồm sự vững vàng về tâm trí trước những biến cố gia đình khi ở xa, áp lực bị thay thế bởi công nghệ và đặc biệt là sự thiếu hụt tư duy phản biện cùng lòng tự tin vào bản thân.

Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ Việt vẫn có thói quen "ôm mọi thứ vào lòng" vì sợ mất mặt, thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý tại trường học như sinh viên bản địa.

Ông Danny Võ, doanh nhân Việt kiều Singapore, nhà sáng lập WellnessBrands.asia ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Danny Võ lấy một ví dụ câu chuyện về một du học sinh tại Úc từng có hành vi tự làm đau bản thân chỉ vì áp lực phải luôn đứng đầu là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh. Căn nguyên của vấn đề thường bắt nguồn từ những kỳ vọng phải là số một được gieo rắc vào tiềm thức con trẻ từ bé. Để giúp con vượt qua, ông nhấn mạnh vai trò của tình thân sự quan sát tinh tế và kết nối thường xuyên của cha mẹ là liều thuốc hữu hiệu nhất để chăm sóc tinh thần cho con.

Ông Danny Võ nói thêm tại những quốc gia có môi trường làm việc áp lực cao chẳng hạn như Singapore, chính phủ và các doanh nghiệp đang ngày càng chú trọng đưa sức khỏe tinh thần vào hệ thống giáo dục và quản trị. Đây được xem là một trong ba trụ cột của sức khỏe toàn diện, bên cạnh thể chất và các mối quan hệ.

Cuối cùng, sự thành công của một du học sinh không chỉ nằm ở bằng cấp hay việc định cư bằng mọi giá, mà là khả năng làm chủ năng lực bản thân và giữ vững bản sắc văn hóa Việt giữa môi trường quốc tế.