Cúp nước ở phường Gia Định

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.11 đến 5 giờ, ngày 13.11.

Khu vực cúp nước gồm: Từ số 157 đường Điện Biên Phủ đến số 1 đường Trường Sa và các hẻm.

Phường Bình Lợi Trung

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: từ số 222 đường Nguyễn Xí đến số 446 đường Nơ Trang Long và các hẻm.

Phường Bình Thạnh

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: từ số 150 đường Lê Quang Định đến số 213 đường Nơ Trang Long; từ số 213 đường Nơ Trang Long đến số 3 đường Phan Văn Trị và các hẻm.

Phường Diên Hồng

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Phước, lề số chẵn đường Vĩnh Viễn, Nhật Tảo (đoạn từ đường Ngô Quyền đến Nguyễn Kim); đường Bà Hạt, Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Nguyễn Lâm đến Nguyễn Kim); đường Nguyễn Lâm, Nguyễn Kim (đoạn từ đường Tân Phước đến Ba Tháng Hai); hẻm 101, 111, 137, 159, 181, 197 đường Ngô Quyền.

Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối nay 11.11 ẢNH: TN

Phường Vườn Lài

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 13.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Hồng Phong, lề số lẻ (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến Lý Thái Tổ); đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Ba Tháng Hai); đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Ba Tháng Hai); đường Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Lý Thái Tổ); Bệnh viện Nhi đồng 1 (các đồng hồ nước mặt đường Sư Vạn Hạnh và Lý Thái Tổ).

Phường An Lạc

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Lạc.

Phường Bình Trị Đông

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 3 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: tỉnh lộ 10 (số chẵn, từ hẻm 588 đến đường Bình Trị Đông); đường Bình Trị Đông (số chẵn, từ tỉnh lộ 10 đến 94 đường Bình Trị Đông); đường Trương Phước Phan (từ tỉnh lộ 10 đến đường Chiến Lược); đường Chiến Lược (số lẻ, từ số 103 đến ngã tư Bình Trị Đông - Chiến Lược); đường Liên khu 16 – 18; các hẻm 792, 634, 588, 542 tỉnh lộ 10.

Phường Phú Định

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 12.11 đến 4 giờ 30, ngày 13.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn) từ hẻm 172 đến hẻm 182; đường Trương Đình Hội (số chẵn) từ đường An Dương Vương đến Phú Định; đường Hoàng Ngân (từ đường An Dương Vương đến cầu 41); đường Phạm Đức Sơn (từ đường Hoàng Ngân đến số nhà 220); hẻm 172 đường An Dương Vương (từ đầu hẻm đến cuối hẻm).

Phường Phú Lâm

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực phường Phú Lâm.

Phường Bảy Hiền

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.11 đến 5 giờ, ngày 13.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ) từ tu viện Đắc Độ đến ngã tư Bảy Hiền; đường Nguyễn Bá Tòng, Sơn Hưng, Nguyễn Văn Vỹ, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Tử Nha, Hồ Ngọc Cẩn; đường Năm Châu từ Nguyễn Tử Nha đến Quảng Hiền và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bành Văn Trân (số lẻ) từ số 1 đến số 33; đường Cách Mạng Tháng 8 (số lẻ) từ số 795 đến đường Bắc Hải; đường Bắc Hải (số chẵn) từ số 2 đến số 308; đường Nghĩa Phát (số lẻ) từ số 1 đến số 179; đường Khai Trí, Dân Trí, Nghĩa Hòa, Chấn Hưng, Hưng Hóa, Nghĩa Hưng và các hẻm nhánh.