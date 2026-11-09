Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 9.11

Cúp nước ở phường Thạnh Lộc

Thời gian cúp nước từ 20 giờ, ngày 10.11 đến 5 giờ, ngày 11.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thạnh Lộc.

Phường Phú Lâm

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực phường Phú Lâm.

Phường An Nhơn

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 10.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Nhơn.

Phường An Lạc

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Lạc.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 9.11 ẢNH: TN

Phường Phú Định

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 9.11 đến 4 giờ 30, ngày 10.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bùi Huy Bích (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); dãy số chẵn đường Tuy Lý Vương (từ đường Bùi Huy Bích đến Nguyễn Văn Của); dãy số chẵn đường Tùng Thiện Vương (từ đường Nguyễn Văn Của đến Xóm Củi).

Bến Bình Đông (từ đường Bùi Huy Bích đến đường Xóm Củi); đường Nguyễn Chế Nghĩa (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Mạc Vân (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Nguyễn Văn Của (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông).

Đường Trần Nguyên Hãn (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); Đường Đinh Hòa (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Xóm Củi (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Cao Xuân Dục (từ Tùng Thiện Vương đến Đinh Hòa); đường Cần Giuộc (từ đường Đinh Hòa đến Xóm Củi).

Phường Thới An

Thời gian cúp nước từ 20 giờ, ngày 9.11 đến 5 giờ, ngày 10.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Bình Trị Đông

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 3 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: tỉnh lộ 10 (số chẵn, từ hẻm 588 đến đường Bình Trị Đông); đường Bình Trị Đông (số chẵn, từ tỉnh lộ 10 đến 94 đường Bình Trị Đông); đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh lộ 10 đến đường Chiến Lược); đường Chiến Lược (số lẻ, từ số 103 đến ngã tư Bình Trị Đông - Chiến Lược); đường Liên khu 16 – 18; các hẻm 792, 634, 588, 542 tỉnh lộ 10.