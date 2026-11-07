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    Lịch cúp nước 9 phường, xã ở TP.HCM từ tối nay 7.11

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Từ tối nay 7.11 đến hết ngày 12.11, 9 phường, xã ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

    Cúp nước ở phường Hạnh Thông, An Hội Tây

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.11 đến 5 giờ, ngày 9.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Hạnh Thông, An Hội Tây.

    Xã Nhà Bè

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

    Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực dọc đường Huỳnh Tấn Phát (từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh).

    Phường Phú Lâm

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

    Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực phường Phú Lâm.

    Phường An Nhơn

    Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 10.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường An Nhơn.

    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 7.11 - Ảnh 1.

    Lịch cúp nước 9 phường, xã ở TP.HCM từ tối nay 7.11

    ẢNH: TN


    Phường An Lạc

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường An Lạc.

    Phường Phú Nhuận

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Phú Nhuận.

    Phường Đức Nhuận

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Đức Nhuận.

    Phường Phú Định

    Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 19.11 đến 4 giờ 30, ngày 10.11.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Bùi Huy Bích (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); dãy số chẵn đường Tuy Lý Vương (từ đường Bùi Huy Bích đến Nguyễn Văn Của); dãy số chẵn đường Tùng Thiện Vương (từ đường Nguyễn Văn Của đến Xóm Củi).

    Bến Bình Đông (từ đường Bùi Huy Bích đến đường Xóm Củi); đường Nguyễn Chế Nghĩa (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Mạc Vân (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Nguyễn Văn Của (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông);

    Đường Trần Nguyên Hãn (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); Đường Đinh Hòa (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Xóm Củi (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Cao Xuân Dục (từ Tùng Thiện Vương đến Đinh Hòa); đường Cần Giuộc (từ đường Đinh Hòa đến Xóm Củi).

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