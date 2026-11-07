Cúp nước ở phường Hạnh Thông, An Hội Tây

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.11 đến 5 giờ, ngày 9.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Hạnh Thông, An Hội Tây.

Xã Nhà Bè

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực dọc đường Huỳnh Tấn Phát (từ cầu Phú Xuân đến phà Bình Khánh).

Phường Phú Lâm

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ khu vực phường Phú Lâm.

Phường An Nhơn

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 10.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Nhơn.

Lịch cúp nước 9 phường, xã ở TP.HCM từ tối nay 7.11 ẢNH: TN





Phường An Lạc

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Lạc.

Phường Phú Nhuận

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Phú Nhuận.

Phường Đức Nhuận

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đức Nhuận.

Phường Phú Định

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 19.11 đến 4 giờ 30, ngày 10.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bùi Huy Bích (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); dãy số chẵn đường Tuy Lý Vương (từ đường Bùi Huy Bích đến Nguyễn Văn Của); dãy số chẵn đường Tùng Thiện Vương (từ đường Nguyễn Văn Của đến Xóm Củi).

Bến Bình Đông (từ đường Bùi Huy Bích đến đường Xóm Củi); đường Nguyễn Chế Nghĩa (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Mạc Vân (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Nguyễn Văn Của (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông);

Đường Trần Nguyên Hãn (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); Đường Đinh Hòa (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Xóm Củi (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Cao Xuân Dục (từ Tùng Thiện Vương đến Đinh Hòa); đường Cần Giuộc (từ đường Đinh Hòa đến Xóm Củi).