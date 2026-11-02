Cúp nước ở phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 20 giờ, ngày 2.11 đến 5 giờ, ngày 3.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.11 đến 5 giờ, ngày 3.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (số chẵn) từ số 836 đến số 870; đường Lý Thường Kiệt (số lẻ) từ số 373 đến số 405; hẻm 373 Lý Thường Kiệt (bên số chẵn); đường Thành Mỹ (số lẻ) từ số 1 đến số 81 và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.11 đến 5 giờ, ngày 3.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số lẻ) từ Hoàng Hoa Thám đến số 101; đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn) từ số 30 đến Cộng Hòa; đường Nguyễn Minh Hoàng, A4, C18; chung cư K300; đường Nguyễn Bá Tuyển, K14 (C27), K11, K12, Lê Trung Nghĩa, Quách Văn Tuấn, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thế Lộc, C22 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.11 đến 5 giờ, ngày 6.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Bình, đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ số 1036 đến Hoàng Văn Thụ); đường Tự Lập, Hiệp Nhất, Tân Khai, Tự Cường, Hòa Hiệp và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 2.11 ẢNH: TN

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 2.11 đến 3 giờ, ngày 3.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Hoà Đông (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm – Phan Anh; đường Kinh Dương Vương (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm – An Dương Vương; đường Bà Hom (số lẻ) từ vòng xoay Phú Lâm – An Dương Vương; đường An Dương Vương (số lẻ) từ vòng xoay Phú Lâm – Bà Hom.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 4.11 đến 3 giờ, ngày 5.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Chí (từ đường Lò Gốm – Bình Tiên); đường Lò Gốm (từ đường Phạm Văn Chí – Bãi Sậy); đường Bãi Sậy (từ đường Lò Gốm – Bình Tiên); đường Bình Tiên (từ đường Bãi Sậy – Phạm Văn Chí); đường Văn Thân, Bà Lài (toàn tuyến).

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 0 – 14 giờ 30, ngày 4.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Duy (từ đường Chánh Hưng đến Võ Trứ); đường Hưng Phú (số lẻ) từ đường Chánh Hưng đến Võ Trứ; đường Chánh Hưng (số lẻ) từ đường Nguyễn Duy đến Hưng Phú; đường Võ Trứ (số chẵn) từ đường Nguyễn Duy đến Hưng Phú.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 4.11 đến 4 giờ 30, ngày 5.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn) từ hẻm 172 đến hẻm 182; đường Trương Đình Hội (số chẵn) từ đường An Dương Vương đến Phú Định); đường Hoàng Ngân từ đường An Dương Vương đến cầu 41; đường Phạm Đức Sơn từ đường Hoàng Ngân đến số nhà 220; hẻm 172 đường An Dương Vương (từ đầu hẻm đến cuối hẻm).