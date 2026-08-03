Lịch cúp nước 17 phường ở TP.HCM từ tối nay 3.8

Cúp nước ở phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 11 – 14 giờ, ngày 4.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ hẻm 158 đường Nguyễn Văn Đậu, hẻm 42 đường Lê Trực, phường Gia Định.

Phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (số lẻ) từ số 619 đến số 845A, đường Tân Thành (số chẵn) từ số 2 đến số 64, đường Lũy Bán Bích (số chẵn) từ số 598 đến số 744 và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số chẵn) từ đường Nguyễn Thái Bình đến Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn), đường Hoàng Kế Viêm, Trương Hoàng Thanh, Nguyễn Thái Bình (số chẵn); đường Thép Mới, Lê Duy Nhuận, Nguyễn Bá Tuyền, đường A4 từ đường Thép Mới đến Hoàng Kế Viêm; chung cư Nguyễn Thái Bình; đường Cộng Hòa (số lẻ) từ đường Hoàng Hoa Thám đến số 101, đường Nguyễn Minh Hoàng, A4, C18.

Chung cư K300, đường Nguyễn Bá Tuyển, K14 (C27), K11, K12, Lê Trung Nghĩa, Quách Văn Tuấn, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thế Lộc, C22; đường Bàu Cát (số lé) từ Đồng Đen đến Trần Mai Ninh, đường Đồng Đen (số lẻ) từ đường Trường Chinh đến Bàu Cát; đường Trần Mai Ninh, Trung Lang, Lê Lai, Hà Bá Tường, Bàu Cát 1, Bàu Cát 2, Bàu Cát 3 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ), đường Âu Cơ (số chẵn), đường Trương Công Định, Ba Vân, Nguyễn Hồng Đào, Bế Văn Đàn; đường Đồng Đen (số chẵn), Hồng Lạc (số chẵn); đường Bàu Cát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; chung cư Trương Công Định.

Phường An Hội Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông.

Lịch cúp nước 17 phường ở TP.HCM từ tối nay 3.8 ẢNH: TN

Phường Thông Tây Hội

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thông Tây Hội.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.8 đến 3 giờ, ngày 4.8.

Khu vực cúp nước gồm: Hương Lộ 2 (số lẻ, đoạn từ đường Mã Lò đến Đất Mới); đường Chiến Lược (số chẵn, đoạn từ đường Đất Mới đến Mã Lò); đường Mã lò (2 bên, đoạn từ Rạch Ông Búp đến Hương Lộ 2) và các hẻm nhánh.

Từ 23 giờ, ngày 5.8 đến 4 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: Tỉnh Lộ 10 (số chẵn, từ đường Bình Trị Đông đến An Dương Vương); đường Bình Trị Đông (số chẵn, từ số 2 đến số 98); đường An Dương Vương (số lẻ, từ Tỉnh Lộ 10 đến hẻm 669 An Dương Vương); đường Chiến Lược (từ hẻm 295 đến số 157 Chiến Lược); đường Liên Khu 16-18, đường Trương Phước Phan (Tỉnh Lộ 10 đến Chiến Lược) và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 3.8 đến 4 giờ, ngày 4.8.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 703, 673, 637 Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh liên quan.

Phường Bình Phú, Phú Lâm, Bình Tây

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú, Phú Lâm, Bình Tây.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.8 đến 4 giờ, ngày 4.8.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Phú, Phú Lâm, Bình Tây.

Phường Bình Tiên, Bình Đông, Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên, Bình Đông, Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.8 đến 4 giờ, ngày 4.8.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Tiên, Bình Đông, Phú Định.

Phường Chánh Hưng, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.8 đến 4 giờ, ngày 4.8.

Khu vực cúp nước gồm: phường Chánh Hưng, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa.