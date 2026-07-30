Cúp nước ở phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 31.7 đến 5 giờ, ngày 1.8.

Khu vực cúp nước gồm: khu dân cư cư xá Phú Lâm D và các hẻm nhánh.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 31.7 đến 5 giờ, ngày 1.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng và các hẻm nhánh.

Phường Thạnh Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 31.7 đến 5 giờ, ngày 1.8.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thạnh Mỹ Tây.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 0 – 1 giờ 30, ngày 2.8.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Nhiêu Lộc.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 30.7 ẢNH: TN





Phường Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 0 – 1 giờ 30, ngày 2.8.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Phú Nhuận.

Phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.7 đến 5 giờ, ngày 31.7.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ nhà số 193 - 2731 đường Phạm Văn Đồng; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 563 - 637 đường Lê Quang Định; toàn bộ đường Thích Bửu Đăng, phường Hạnh Thông.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.8 đến 5 giờ, ngày 2.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát, Sao Mai, Lê Phát Đạt, Văn Côi, Chữ Đồng Tử, Bến Cát, Long Hưng, Phú Hòa, Trần Triệu Luật, Ba Giai, Đông Sơn, Lê Minh Xuân, Bành Văn Trân và các hẻm nhánh

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.8 đến 5 giờ, ngày 2.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát, Tứ Hải, Đất Thánh, Bắc Hải, Bành Văn Trân, Cách Mạng Tháng Tám, Khai Trí, Dân Trí, Nghĩa Hòa, Chấn Hưng, Hưng Hóa, Nghĩa Hưng, Lộc Vinh, Chí Linh, Phú Lộc; đường Lạc Long Quân, Đông Hồ, Thành Mỹ, Tân Xuân, Tân Lập, Tân Thọ, Tân Tiến, Tân Châu, Tân Phước, Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Duy Tân, Thủ Khoa Huân; đường Âu Cơ, Nguyễn Thị Nhỏ, Thiên Phước, Tân Trang, Trần Văn Hoàng và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.8 đến 5 giờ, ngày 2.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Bảy Hiền, Phạm Phú Thứ; đường Võ Thành Trang, Hồng Lạc; đường Âu Cơ, Thái Thị Nhạn, Ni Sư Huỳnh Liên, Trần Văn Quang, Gò Cẩm Đệm và các hẻm nhánh.