Cúp nước ở phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8; 22 giờ, ngày 8.8 đến 5 giờ, ngày 9.8;

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.8 đến 5 giờ, ngày 10.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Võ Văn Vân (từ đường Tỉnh Lộ 10 đến Kênh Liên Vùng); Tỉnh Lộ 10 (từ Võ Văn Vân đến Cầu Bà Hom); đường Kênh C, đường Nguyễn Văn Cự, đường Cầu Kinh, đường số 1, 3, đường D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7; đường Nguyễn Cửu Phú (từ Tỉnh Lộ 10 đến Cầu Bà Bộ); đường Lê Ngung, đường Trần Văn Giàu.

Lịch cúp nước 4 phường ở TP.HCM từ tối nay 6.8 ẢNH: TN

Phường Bình Tây

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tây.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 10 giờ 30, ngày 7.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng (số lẻ) từ đường Minh Phụng – Nguyễn Thị Nhỏ; đường Lê Quang Sung (từ đường Minh Phụng – Ngô Nhân Tịnh; đường Tháp Mười (số chẵn) (từ đường Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh; đường Minh Phụng (số chẵn) (từ đường Hậu Giang – Hồng Bàng; đường Mai Xuân Thưởng (số lẻ) (từ đường Hậu Giang – Hồng Bàng; đường Phạm Đình Hổ (số chẵn) (từ đường Hồng Bàng – Hậu Giang; đường Nguyễn Thị Nhỏ (số lẻ) (từ đường Hồng Bàng – Trang Tử; đường Nguyễn Hữu Thận (2 bên) (từ đường Lê Quang Sung – Tháp Mười; đường Chu Văn An (2 bên) (từ đường Lê Quang Sung – Tháp Mười).

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 7.8.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số chẵn đường Phạm Thế Hiển (từ số 1018 - 1500); đường Đông Hồ (từ số 2 - 34); lô A, B, C chung cư Phạm Thế Hiển; đường Phạm Thế Hiển (từ số 963 - 453); đường Đào Cam Mộc (từ số 65 - 93, từ số 66 - 94); đường Huỳnh Thị Phụng (từ số 1 - 15); đường số 15, 17, 21, 23 (từ số 64 - 98).