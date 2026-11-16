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    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.11

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Từ tối nay 16.11 đến hết ngày 19.11, 8 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

    Cúp nước ở phường Long Trường

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11; từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11.

    Khu vực cúp nước gồm: hẻm 148, đường Trường Lưu.

    Phường Cầu Kiệu

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11; 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Cầu Kiệu.

    Phường Phú Thọ Hòa

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Vườn Lài (số chẵn) từ đường Lũy Bán Bích đến số 204; đường Rạch Nước Đen (số chẵn) từ số 186 đến đường Thống Nhất; đường Thống Nhất (số lẻ) từ số 295 đến đường Lũy Bán Bích; đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ đường Thống Nhất đến Vườn Lài; đường Phan Đình Phùng từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất.

    Đường Nguyễn Văn Tố từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất; đường Nguyễn Xuân Khoát từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất; đường Nguyễn Hậu từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất; đường 30 Tháng 4 từ đường Vườn Lài đến Cách Mạng; đường Nguyễn Bá Tòng từ đường Yên Đỗ đến Thống Nhất; đường Bác Ái từ đường Nguyễn Xuân Khoát đến Phan Đình Phùng.

    Đường Chu Văn An từ đường Lũy Bán Bích đến Nguyễn Xuân Khoát; đường Yên Đỗ từ đường Lũy Bán Bích đến đường Nguyễn Hậu; đường Nguyễn Thái Học từ đường Thống Nhất đến Yên Đỗ.

    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.11- Ảnh 1.

    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.11

    ẢNH: TN

    Phường Bình Trị Đông

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Anh (từ ngã tư Bốn Xã đến số 225 đường Phan Anh); Hương Lộ 2 (số lẻ, từ ngã tư Bốn Xã đến Tân Hòa Đông); đường Đinh Nghi Xuân, Liên khu 10 – 11; hẻm 360 đường Tân Hòa Đông.

    Phường Bảy Hiền

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 290 đến 536 và các hẻm nhánh; đường Trần Văn Quang, đường Gò Cẩm Đệm và các hẻm nhánh.

    Phường Nhiêu Lộc

    Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 17.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Nhiêu Lộc.

    Phường Bến Thành

    Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 17.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Bến Thành.

    Phường Tân Định

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11; 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.

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