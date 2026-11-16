Cúp nước ở phường Long Trường

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11; từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 148, đường Trường Lưu.

Phường Cầu Kiệu

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11; 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Cầu Kiệu.

Phường Phú Thọ Hòa

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Vườn Lài (số chẵn) từ đường Lũy Bán Bích đến số 204; đường Rạch Nước Đen (số chẵn) từ số 186 đến đường Thống Nhất; đường Thống Nhất (số lẻ) từ số 295 đến đường Lũy Bán Bích; đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ đường Thống Nhất đến Vườn Lài; đường Phan Đình Phùng từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất.

Đường Nguyễn Văn Tố từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất; đường Nguyễn Xuân Khoát từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất; đường Nguyễn Hậu từ đường Vườn Lài đến Thống Nhất; đường 30 Tháng 4 từ đường Vườn Lài đến Cách Mạng; đường Nguyễn Bá Tòng từ đường Yên Đỗ đến Thống Nhất; đường Bác Ái từ đường Nguyễn Xuân Khoát đến Phan Đình Phùng.

Đường Chu Văn An từ đường Lũy Bán Bích đến Nguyễn Xuân Khoát; đường Yên Đỗ từ đường Lũy Bán Bích đến đường Nguyễn Hậu; đường Nguyễn Thái Học từ đường Thống Nhất đến Yên Đỗ.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.11 ẢNH: TN

Phường Bình Trị Đông

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Anh (từ ngã tư Bốn Xã đến số 225 đường Phan Anh); Hương Lộ 2 (số lẻ, từ ngã tư Bốn Xã đến Tân Hòa Đông); đường Đinh Nghi Xuân, Liên khu 10 – 11; hẻm 360 đường Tân Hòa Đông.

Phường Bảy Hiền

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 290 đến 536 và các hẻm nhánh; đường Trần Văn Quang, đường Gò Cẩm Đệm và các hẻm nhánh.

Phường Nhiêu Lộc

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 17.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Nhiêu Lộc.

Phường Bến Thành

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 17.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bến Thành.

Phường Tân Định

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.11 đến 5 giờ, ngày 17.11; 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.