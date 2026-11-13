Cúp nước ở phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.11 đến 5 giờ, ngày 14.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Lạc.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.11 đến 5 giờ, ngày 14.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Phú Định.

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay 13.11 ẢNH: TN

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.11 đến 5 giờ, ngày 14.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Tạo.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.11 đến 5 giờ, ngày 14.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Trị Đông.

Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.11 đến 5 giờ, ngày 14.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Xuân Hòa.

Phường An Hội Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Tây.