Lịch cúp nước 9 phường, xã ở TP.HCM từ trưa nay đến cuối tuần 29.3

Phạm Hữu
26/03/2026 10:50 GMT+7

Từ trưa nay 26.3 đến hết ngày 29.3, có 9 phường, xã ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.3 đến 5 giờ, ngày 28.3; từ 22 giờ, ngày 28.3 đến 5 giờ, ngày 29.3.

Khu vực cúp nước gồm: phường Cầu Kiệu.

Nước yếu từ 0 - 5 giờ, ngày 28.3.

Khu vực nước yếu gồm: từ số 143 - 355 và các hẻm đường Phan Đăng Lưu; toàn bộ trục đường và các hẻm đường Đoàn Thị Điểm; từ số 31 - 359 và các hẻm đường Phan Xích Long; từ số 2 - 358B và các hẻm đường Phan Đình Phùng; toàn bộ trục đường và các hẻm đường Cô Giang; toàn bộ trục đường và các hẻm đường Cô Bắc, phường Cầu Kiệu.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.3 đến 5 giờ, ngày 27.3.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Hòa Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Hòa Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.3 đến 5 giờ, ngày 27.3; từ 22 giờ, ngày 27.3 đến 5 giờ, ngày 28.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bắc Hải, đoạn từ đường Thánh Thái đến đường Cách Mạng Tháng 8 và các hẻm nhánh.

Xã Hóc Môn

Công ty cổ phần nước ngầm Sài Gòn thông báo cúp nước tại khu vực xã Hóc Môn.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 28.3 đến 5 giờ, ngày 29.3.

Khu vực cúp nước gồm: xã Hóc Môn.

Xã Xuân Thới Sơn

Công ty cổ phần nước ngầm Sài Gòn thông báo cúp nước tại khu vực xã Xuân Thới Sơn.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 28.3 đến 5 giờ, ngày 29.3.

Khu vực cúp nước gồm: xã Xuân Thới Sơn.

Xã Bà Điểm

Công ty cổ phần nước ngầm Sài Gòn thông báo cúp nước tại khu vực xã Bà Điểm.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 28.3 đến 5 giờ, ngày 29.3.

Khu vực cúp nước gồm: xã Bà Điểm.

Xã Đông Thạnh

Công ty cổ phần nước ngầm Sài Gòn thông báo cúp nước tại khu vực xã Đông Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 28.3 đến 5 giờ, ngày 29.3.

Khu vực cúp nước gồm: xã Đông Thạnh.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 14 – 16 giờ, ngày 26.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẳn) đường số 38 – cầu Mỹ Thuận, phường Bình Phú.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.3 đến 5 giờ, ngày 28.3.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 20, 127 Mễ Cốc, phường Phú Định.

Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 25.3

Từ tối nay 23.3 đến hết ngày 25.3, có 5 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

