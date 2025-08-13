Lịch thi đấu AFF Cup nữ 2025 hôm nay: Bảng B khốc liệt, ai vào bán kết gặp Việt Nam?

Cục diện của bảng B giải AFF Cup nữ 2025 trước lượt trận cuối như sau: đội tuyển Myanmar dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số: 4), đội tuyển Úc xếp hạng nhì (3 điểm, hiệu số: 0), đội tuyển Philippines xếp hạng ba (3 điểm, hiệu số 6) trong khi Timor Leste (0 điểm) chắc chắn bị loại. Ở lượt cuối nếu Úc thắng Timor Leste (dễ xảy ra) còn Philippines đánh bại Myanmar thì có 3 đội cùng sở hữu 6 điểm là Úc, Philippines, Myanmar. Lúc này, hiệu số đối đầu trực tiếp giữa 3 đội này sẽ được tính đến để xác định 2 cái tên vào bán kết. Nếu cầm hòa Philippines, Myanmar sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Nếu Úc thắng Timor Leste còn Myanmar để thua Philippines từ 2 bàn trở lên họ sẽ bị loại dù hiện dẫn đầu bảng xếp hạng.

Với cục diện trên, trận đấu giữa đội tuyển Philippines với Myanmar hứa hẹn rất gay cấn. Đội tuyển Myanmar sẽ dồn toàn lực chơi phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế hoặc cùng lắm thua 1 bàn để đạt mục tiêu đề ra. Trong khi đó đội tuyển Philippines sau trận thua sít sao trước Úc dồn quyết tâm thắng đậm Myanmar để giành vé đi tiếp.

Đội nhì bảng sẽ gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup nữ

Đội xếp nhất bảng B sẽ gặp đội xếp nhì bảng A là đội tuyển Thái Lan trong khi đội xếp nhì bảng B sẽ gặp đội xếp nhất bảng A là đội tuyển Việt Nam. Ở lượt trận cuối bảng A diễn ra hôm qua, đội tuyển Việt Nam đánh bại "kình địch" Thái Lan với tỷ số sít sao 1-0 để khẳng định sức mạnh của đội bóng đá nữ số 1 khu vực.

Do tính chất quan trọng của lượt trận cuối nên trận đấu giữa đội tuyển Philippines với đội tuyển Myanmar trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) và trận đấu giữa đội Úc với Timor Leste diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra cùng lúc 19 giờ 30, trực tiếp trên FPT Play.





