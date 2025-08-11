Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Myanmar đầu bảng vẫn có thể bị loại, tại sao?

Thu Bồn
Thu Bồn
11/08/2025 18:19 GMT+7

Lượt cuối bảng B AFF Cup nữ 2025 hứa hẹn kịch tính: hai trận đấu diễn ra đồng thời, quyết định 2 suất đi tiếp. Myanmar hiện dẫn đầu bảng nhưng vẫn chưa chắc có thể vào bán kết.

Lượt trận cuối cùng của bảng B giải AFF Cup nữ 2025 cùng diễn ra vào lúc 19 giờ 30. Cuộc chạm trán giữa Philippines và Myanmar được tổ chức tại sân Lạch Tray (Hải Phòng). Trong khi đó, màn so tài giữa Úc và Timor Leste diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Cục diện bảng B tại AFF Cup nữ 2025 khó lường

Sau hai lượt trận, cục diện bảng B như sau: Myanmar tạm dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận thắng (hiệu số +4), trong khi Úc xếp nhì (3 điểm, hiệu số 0), còn Philippines hạng ba (3 điểm, hiệu số +6). Timor Leste thua 2 trận và đã chắc chắn bị loại.

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Myanmar đầu bảng vẫn có thể bị loại, tại sao?- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng bảng B sau 2 lượt trận

ẢNH: CMH

Khác với bảng A (đã ngã ngũ khi Việt Nam và Thái Lan sớm giành vé đi tiếp trước 1 vòng đấu), bảng B đang cực kỳ khó lường. Myanmar dù đang đứng đầu bảng nhưng vẫn có thể bị loại.

Cụ thể, trong lượt trận cuối, nếu Úc thắng Timor Leste (rất dễ xảy ra), còn Philippines đánh bại Myanmar thì có 3 đội cùng sở hữu 6 điểm là Úc, Philippines và Myanmar. Lúc này, hiệu số đối đầu trực tiếp giữa 3 đội này sẽ được tính đến để xác định 2 cái tên vào bán kết.

Highlight đội tuyển nữ Myanmar 3-0 Timor Leste: Hat-trick của Win Theingi Tun

Lịch thi đấu AFF Cup nữ mới nhất: Myanmar đầu bảng vẫn có thể bị loại, tại sao?- Ảnh 2.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Myanmar vào lưới U.23 nữ Úc

Đặt giả sử Úc đã thắng Timor Leste. Lúc này, Myanmar sẽ đi tiếp trong trường hợp không thua Philippines, hoặc thua Philippines với cách biệt 1 bàn. Trong trường hợp để thua Philippines với cách biệt từ 2 bàn trở lên, Myanmar sẽ bị loại.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

