Lịch thi đấu bán kết World Cup nữ 2023: Chủ nhà Úc viết tiếp lịch sử?

Sau hơn 3 tuần thi đấu, World Cup nữ 2023 chỉ còn lại 4 đội tuyển xuất sắc nhất là Úc, Anh, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Trong số 4 đội bóng này, đội tuyển Thụy Điển và Anh là hai đội bóng có thành tích tốt hơn tại đấu trường World Cup so với 2 đội bóng còn lại. Trong khi đội tuyển Úc và Tây Ban Nha lần đầu tiên lọt vào bán kết thì đội tuyển Thụy Điển từng là á quân mùa giải 2003. Đội tuyển Anh cũng đang có lần thứ 3 liên tiếp vào đến bán kết.

Các cô gái Úc vẫn đang hy vọng tạo ra kỳ tích trên sân nhà AFP

Tại vòng tứ kết diễn ra ngày 12.8, đội tuyển Úc đã xuất sắc đánh bại Pháp sau loạt đá luân lưu "cân não". Trong khi đó, đội bóng đương kim vô địch châu Âu là Anh lại vất vả đánh bại Colombia với tỷ số 2-1. Với kết quả này, đội chủ nhà Úc sẽ đối đầu với đội tuyển Anh ở vòng bán kết và hứa hẹn đây sẽ là trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính vào lúc 17 giờ ngày 16.8 trên sân Accor.

Đội tuyển Anh chật vật vượt qua Colombia ở tứ kết AFP

Ở trận bán kết thứ nhất, sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Thụy Điển và Tây Ban Nha vào lúc 15 giờ ngày 15.8 trên sân Eden Park (New Zealand). Chắc chắn những cô gái Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn so với đội tuyển Tây Ban Nha khi đã đánh bại hai đội bóng mạnh là đội tuyển Mỹ và Nhật Bản ở vòng knock-out.

Đội tuyển Thụy Điển đang được xem là ứng cử viên cho chức vô địch AFP

Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha sau khi để thua Nhật Bản với tỷ số 0-4 ở vòng bảng đã lấy lại được phong độ bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Thụy Sĩ và Hà Lan để có mặt ở bán kết. Trong lần gặp gần nhất vào năm ngoái hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 và đây sẽ là trận đấu khó khăn cho đội tuyển Thụy Điển trên con đường tìm kiếm danh hiệu vô địch World Cup đầu tiên của đội bóng Bắc Âu.

Đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu vào bán kết World Cup AFP

Các trận đấu bán kết của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.