Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam cực hay hôm nay: Tranh ngôi nhất bảng với chủ nhà Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam đang xếp nhất bảng A

Sau hai lượt trận toàn thắng, đội tuyển Việt Nam đang tạm thời chiếm giữ ngôi đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại cực kỳ ấn tượng là +10. Trong khi đó, đội bóng xứ sở chùa vàng xếp ngay sau với cùng 6 điểm, nhưng hiệu số thấp hơn (+5).

Điều này đồng nghĩa với việc ở trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào lúc 20 giờ tối nay (8.4), thầy trò HLV Diego Giustozzi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để hiên ngang bước vào bán kết với tư cách nhất bảng. Ngược lại, đội tuyển Thái Lan buộc phải thắng nếu muốn đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam xếp trên Thái Lan nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại ẢNH: N.T

Đội bóng sao vàng đang có khởi đầu bùng nổ tại giải đấu Đông Nam Á lần này. Ghi 11 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 2 trận là minh chứng cho sự cân bằng tuyệt vời giữa công và thủ.

Dù đang xếp dưới Việt Nam về hiệu số, nhưng chưa bao giờ Thái Lan bị xem nhẹ, đặc biệt là khi họ được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Nonthaburi. "Voi chiến" ở thời điểm hiện tại cho thấy sự lì lợm. Trận thắng 2-0 trước Myanmar là minh chứng cho việc họ không cần quá phô trương nhưng luôn biết cách kết liễu đối thủ đúng lúc.

Việc giành ngôi nhất bảng A không chỉ là vấn đề danh dự mà còn mang ý nghĩa chiến thuật cực lớn. Tại bảng B, đội tuyển Indonesia và Úc cũng đã sớm giành vé sau 2 lượt trận. Hai đội này cũng sẽ cạnh tranh vị trí nhất bảng vào lúc 12 giờ 30 hôm nay (8.4).