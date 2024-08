Lịch thi đấu giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay: đội Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan

Ở SEA V.League năm ngoái, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam để thua Thái Lan ở chặng 1 nhưng sau đó "đòi nợ" thành công ở chặng 2 để xếp hạng nhì. Năm nay, tình thế dễ xoay chuyển khi dàn tuyển thủ Thái Lan đạt phong độ cao, bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Indonesia ở lượt trận ra quân. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thiếu hụt lực lượng, phong độ các trụ cột cũng chưa tốt nên thất thủ trước chủ nhà Philippines ở trận khai mạc.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng thủ trước Thái Lan SEA V.LEAGUE

Muốn tránh nguy cơ phải xếp cuối ở chặng 1 SEA V.League, thầy trò HLV Trần Đình Tiền phải dồn toàn lực cho trận "đại chiến" với đội tuyển nam bóng chuyền Thái Lan. Để tìm kiếm cơ hội chiến thắng trước đối thủ duyên nợ này, dàn chủ lực của đội tuyển Việt Nam như Từ Thanh Thuận, Nguyễn Ngọc Thuân cần có được phong độ cao nhất. Ở trận đấu với Philippines, Từ Thanh Thuận chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 điểm trong khi Nguyễn Ngọc Thuân ghi 14 điểm, kém hơn Phạm Văn Hiệp, Dương Văn Tiên 1 điểm.

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền gặp khó về lực lượng khi đấu "kình địch" Thái Lan SEA V.LEAGUE

Ngoài phát huy hiệu quả ở hàng công, đội tuyển Việt Nam cũng cần tổ chức bắt bước một và phòng ngự tốt hơn mới mong đánh chặn được hàng tấn công thi đấu rất hay ở Thái Lan. Chưa kể vị trí chuyền hai của đội Việt Nam vẫn chưa tạo bệ phóng cho hàng công khi HLV Trần Đình Tiền phải loay hoay lựa chọn giữa Đinh Văn Tú với Nguyễn Huỳnh Anh Phi.

Đội tuyển nam bóng chuyền Thái Lan có phong độ cao khi đánh bại đương kim vô địch Indonesia SEA V.LEAGUE

Trận đấu giữa đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam với đội tuyển bóng chuyền Thái Lan diễn ra lúc 14 giờ hôm nay và được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab gồm On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus hoặc trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams). Ở trận còn lại chủ nhà Philippines sẽ chạm trán Indonesia.