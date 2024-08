Xem trực tiếp SEA V.League, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đấu Philippines hôm nay ở đâu?

SEA V.League 2024 dành cho các đội bóng chuyền nam trong khu vực Đông Nam Á có sự góp mặt của 4 đội là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Giải đấu năm nay cũng chia thành 2 chặng với chủ nhà chặng 1 là Philippines và chặng 2 là Indonesia.

Từ Thanh Thuận trở lại, hứa hẹn tỏa sáng trong màu áo đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam AVC

Ở SEA V.League năm ngoái, Indonesia vô địch còn Philippines xếp cuối cả 2 chặng. Thái Lan á quân chặng 1 nhưng để đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam soán vị trí này ở chặng 2. Năm nay hứa hẹn có những biến động, đặc biệt là sự đầu tư mạnh mẽ từ phía đội tuyển bóng chuyền Philippines khi chiêu mộ HLV tài năng người Ý Angiolino Frigoni cùng dàn trợ lý đông đảo.

Đội tuyển Philippines với HLV tài năng Angiolino Frigoni dự báo gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam AVC

HLV Angiolino Frigoni, người từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền Ý vô địch thế giới năm 1990, vô địch châu Âu năm 1993 được kỳ vọng giúp bóng chuyền Philippines lột xác. Trong đó mục tiêu không ngoài đánh bại đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam ở trận mở màn chặng 1 SEA V.League trên sân nhà. 2 lần chạm trán Philippines trước đó, các học trò HLV Trần Đình Tiền thắng chật vật đối thủ với tỷ số 3-2. Lần này, đội tuyển Việt Nam vắng tay chuyền hai số 1 Đinh Văn Duy vì chấn thương nên dự báo thêm phần khó khăn trước Philippines.

Tuy nhiên người hâm mộ đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam kỳ vọng dàn hảo thủ như Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực có được phong độ cao để thi đấu bùng nổ. Sự trở lại của tay đập kỳ cựu Từ Thanh Thuận cũng hứa hẹn giúp hàng tấn công của đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam thêm đa dạng.

Người hâm mộ được xem các trận đấu của đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam ở SEA V.League trên VTVCab AVC

Trận đấu giữa đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam với đội tuyển Philippines diễn ra lúc 17 giờ hôm nay và được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab gồm On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus hoặc trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams).