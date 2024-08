Thắng kịch tính ở bán kết, đội Công an TP.HCM tranh vô địch với CLB TP.HCM

Tối qua (15.8), đội chủ giải Công an TP.HCM có chiến thắng "nghẹt thở" 3-2 trước CLB Visakha đến từ Campuchia ở bán kết giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024 - Cúp báo Công an TP.HCM.

Đội Công an TP.HCM (áo đỏ) giành chiến thắng chật vật trước CLB Visakha từ Campuchia LT

Nhập cuộc tốt hơn và có được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, đội chủ giải Công an TP.HCM giành chiến thắng 25/17 ở ván 1. Đội khách mời Visakha cũng thi đấu đầy tự tin, thắng 25/22 ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1. Đội bóng đến từ Campuchia chơi quật khởi ở ván 3, bất ngờ giành chiến thắng 26/24, vượt lên dẫn trước 2-1.

Không còn đường lùi, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thể lực của dàn cầu thủ kỳ cựu suy giảm nhưng các cầu thủ đội bóng chuyền Công an TP.HCM với quyết tâm cao độ đã cân bằng được tỷ số 2-2 sau đó thắng sít sao 15-13 trước CLB Visakha ở ván 5 quyết định để giành vé vào chơi trận chung kết.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ đội Công an TP.HCM LT

Đối thủ của đội Công an TP.HCM ở chung kết là CLB bóng chuyền TP.HCM. Đội bóng này cũng có chiến thắng khá chật vật 3-1 trước đội Bến Tre ở trận bán kết còn lại. Với phong độ ấn tượng, các cầu thủ Bến Tre bất ngờ giành chiến thắng ở ván đầu nhưng những điều chỉnh kịp thời của HLV Huỳnh Văn Tuấn cùng sự xuất sắc của Thoại Khương, Việt Nhân, Minh Hiếu, Chế Quốc Vô Lít giúp CLB TP.HCM ngược dòng giành chiến thắng.

CLB TP.HCM (áo xanh) chạm trán với đội Công an TP.HCM ở chung kết giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024 LT

Lúc 20 giờ hôm nay tại nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM) diễn ra lễ bế mạc giải bóng chuyền Công an TP.HCM mở rộng 2024. Ngay sau lễ bế mạc là trận chung kết giữa đội Công an TP.HCM với CLB TP.HCM. Toàn bộ các trận đấu tại giải đều không bán vé, mở cửa cho người hâm mộ vào xem miễn phí. Trận chung kết sẽ được trực tiếp trên kênh VTV9. Đội vô địch nhận phần thưởng 60 triệu đồng còn á quân nhận 40 triệu đồng.