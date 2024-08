Lịch thi đấu, trực tiếp đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam tại chặng 1 SEA V.League

Sau khi đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam khép lại SEA V.League 2024 với thành tích á quân chặng 1 lẫn chặng 2, ngày mai (16.8), đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam bước vào tranh tài chặng 1 giải đấu dành cho nam diễn ra tại Philippines. Năm ngoái, thầy trò HLV Trần Đình Tiền xếp hạng 3/4 ở chặng 1 và á quân chặng 2.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam gặp khó ở SEA V.League 2024 VFV

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam gặp tổn thất lượng lượng khi tay chuyền hai chủ lực Đinh Văn Duy không thể tham dự SEA V.League vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Đây là vị trí rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến thành tích của đội nên HLV Trần Đình Tiền phải "đau đầu" và chuẩn bị phương án thay thế với 2 chuyền hai là Đinh Văn Tú và Nguyễn Huỳnh Anh Phi.

Đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam có sự bổ sung khác đáng chú ý đến từ vị trí đối chuyền của Từ Thanh Thuận. Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam vắng mặt ở giai đoạn tập trung đầu năm đến nay và được ban huấn luyện gọi trở lại để tăng cường sức mạnh hàng tấn công. Ở tuổi 32, Từ Thanh Thuận không còn đỉnh cao phong độ nhưng kinh nghiệm cùng bản lĩnh của anh vẫn hữu dụng ở những thời điểm quan trọng.

Từ Thanh Thuận trở lại kỳ vọng giúp hàng công đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam thêm chất lượng VFV

Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến tiếp tục là những gương mặt được kỳ vọng giữ vững phong độ, thi đấu bùng nổ ở chặng 1 SEA V.League 2024. Đây là chặng đấu mà đội tuyển bóng chuyền Việt Nam dự báo gặp khó khăn lớn khi đội chủ nhà Philippines vốn xếp hạng 4 năm ngoái có sự chuẩn bị lực lượng rất kỹ, trong đó đáng chú ý là chiêu mộ HLV giỏi người Ý Angiolino Frigoni. Đây là HLV từng đưa đội tuyển nam bóng chuyền Ý vô địch thế giới, vô địch châu Âu nên hứa hẹn giúp bóng chuyền Philippines lột xác. Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn nên ngoài Philippines, đội tuyển Việt Nam còn dồn toàn lực cho trận đấu với "kình địch" Thái Lan.

Theo trình thi đấu của chặng 1 SEA V.League, đội tuyển nam bóng chuyền Việt Nam lần lượt chạm trán Philippines (17 giờ ngày 16.8), Thái Lan (14 giờ ngày 17.8), Indonesia (14 giờ ngày 18.8). Các trận đấu được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus hoặc trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams).