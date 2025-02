Lịch thi đấu giải hạng nhất: Không dễ cho Hoàng Đức và CLB Ninh Bình

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giải hạng nhất sẽ trở lại vào ngày 8.2. Trận đấu đầu tiên của vòng 8 sẽ là cuộc đối đầu giữa CLB Đồng Nai và đội PVF-CAND, diễn ra lúc 16 giờ trên sân Đồng Nai. Nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua vô địch, thầy trò HLV Mauro Jeronimo buộc phải giành trọn 3 điểm. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của Nguyễn Thanh Nhàn và các đồng đội khi CLB Đồng Nai đang đứng cuối bảng xếp hạng, chưa biết đến mùi chiến thắng. Cùng giờ, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu đón tiếp đội khách Hòa Bình.

Những diễn biến đáng chú ý hơn của vòng 8 giải hạng nhất sẽ xuất hiện vào ngày 9.2. Lúc 16 giờ, CLB Bình Phước có chuyến làm khách đến sân Long An. Đây có thể là trận đấu khó khăn của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Bởi CLB Long An luôn chơi tốt trên sân nhà, đang có thành tích bất bại khi hòa những đội bóng ở nhóm đầu như CLB PVF - CAND, Đồng Tháp và đánh bại đội Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi đó, Công Phượng nhiều khả năng chưa kịp hồi phục chấn thương để ra sân. Và ai cũng biết rằng CLB Bình Phước phụ thuộc vào tiền đạo quê Nghệ An như thế nào.

Hoàng Đức và các đồng đội sẽ hướng đến chiến thắng thứ 7 ở giải hạng nhất mùa này ẢNH: CLB NINH BÌNH

Lúc 17 giờ, CLB Khánh Hòa tiếp đón đội Trẻ TP.HCM trên sân 19 Tháng 8. Đến 18 giờ, trận cầu tâm điểm của vòng 8 diễn ra giữa CLB Ninh Bình và đội Đồng Tháp trên sân Ninh Bình. Đại diện miền Tây cũng là một đối thủ không hề dễ chơi, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho CLB Bình Phước ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, khoảnh khắc phòng ngự non nớt của hậu vệ CLB Đồng Tháp khiến họ chịu phạt đền và nhận trận thua cay đắng 0-1 dù có một thế trận không đến nỗi tồi. Vì thế, Hoàng Đức và các đồng đội cần phải nỗ lực hết mình để nâng chuỗi thắng liên tiếp lên con số 7.