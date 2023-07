Lịch thi đấu giao hữu bóng đá nữ Việt Nam vs Tây Ban Nha: Cữ dượt cuối

7 giờ 30 phút ngày mai (14.7), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận giao hữu quan trọng với đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Với tính chất quan trọng này, cả 2 đội đều quyết định đấu kín: không có khán giả, không trực tiếp truyền hình. Vì thế người hâm mộ chỉ biết ngóng trông thông tin kết quả trận đấu mà 2 đội đưa ra sau trận.

Cuộc chiến không cân sức giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Tây Ban Nha

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với các học trò HLV Mai Đức Chung nhờ lối chơi kỹ thuật, kiểm soát bóng tốt và triển khai tấn công đa dạng. Những gương mặt đáng chú ý trong đội hình tuyển nữ Tây Ban Nha có Ona Battle, Aitana Bonmati, Mariona Caldentey,…

Trong khi đó đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua 0-2 trước New Zealand tiếp tục mài giũa, khắc phục những điểm yếu nhằm hoàn thiện. HLV Mai Đức Chung kỳ vọng các học trò xử lý các tình huống thanh thoát hơn, chơi bóng nhanh và chuyền bóng hiệu quả.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha hiện xếp hạng 6 thế giới là thuốc thử liều cao cho đội tuyển nữ Việt Nam REUTERS

Huỳnh Như, Thanh Nhã, Hải Yến vẫn là những niềm hi vọng trên hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó ở hàng phòng ngự, thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Hoàng Thị Loan, Diễm My, Hải Linh,... được kỳ vọng đánh chặn hiệu quả các đường tấn công của đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Tiền vệ Dương Thị Vân có thân hình nhỏ bé nhưng chơi đầy lì lợm, khéo léo, bền bỉ và hiệu quả trong trận gặp New Zealand cũng được kỳ vọng giữ được trạng thái thi đấu tốt.

Đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày VFF

