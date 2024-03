Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 13 V-League: Nhiều cặp đấu nóng bỏng, Nam Định vô địch lượt đi?

Ngày 8.3, diễn ra 3 cặp đấu đầu tiên của vòng 13 V-League 2023-2024 giữa CLB Hà Tĩnh gặp CLB Hải Phòng, CLB Nam Định gặp CLB Thanh Hóa, CLB Hà Nội gặp CLB Quảng Nam. Tâm điểm là cuộc đối đầu trên "chảo lửa" Thiên Trường giữa đội đang giữ đỉnh bảng xếp hạng CLB Nam Định (28 điểm) với đội giàu tham vọng CLB Thanh Hóa (21 điểm, hạng 4).

CLB Nam Định (áo trắng) tiếp đón đối thủ mạnh Thanh Hóa trên sân Thiên Trường VPF

Ở vòng đấu trước, trong khi các đội ở nhóm đầu bảng xếp hạng khựng lại thì CLB Nam Định vẫn giữ được đà chiến thắng trước SLNA trên sân Vinh để một mình bứt phá ở nhóm dẫn đầu. Trở về sân nhà Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chạm trán CLB Thanh Hóa vốn đang đánh rơi phong độ sau 2 trận thua liên tiếp, gần nhất là trước đội xếp cuối bảng HAGL. Tuy nhiên Thanh Hóa là đội bóng có thực lực nên sẵn sàng gây bất ngờ cho đối thủ, hứa hẹn tạo nên trận đấu hay. Nếu thắng, Nam Định chắc chắn vô địch lượt đi.

Cuộc chạm trán giữa CLB Nam Định với Thanh Hóa diễn ra lúc 18 giờ và được trực tiếp trên HTV Thể thao, FPT Play, TV360.

CLB Thanh Hóa hứa hẹn tạo bất ngờ trên sân Thiên Trường VPF

Lúc 17 giờ trên sân Hà Tĩnh diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà vốn đang xếp hạng 11 với 13 điểm với đội Hải Phòng (13 điểm, hạng 9). Trận đấu này được đánh giá cân tài cân sức, khó phân thắng bại bởi đội nào cũng muốn kiếm ít nhất 1 điểm để không bị đẩy xuống nhóm cuối bảng xếp hạng. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play, TV360. Trong khi đó lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp trên VTV5, FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB Hà Nội (16 điểm, hạng 7) gặp CLB Quảng Nam (15 điểm, hạng 8). Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội CLB Hà Nội đang trên đà trở lại, quyết tâm giành trọn 3 điểm để chen chân vào nhóm đầu dù chạm trán với CLB Quảng Nam đang có phong độ ấn tượng ở V-League 2023-2024.

Nguyễn Hoàng Đức được kỳ vọng tỏa sáng khi CLB Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội VPF

Ngày 9.3 diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 13 V-League 2023-2024 giữa CLB HAGL với CLB TP.HCM, CLB Bình Dương với CLB SLNA, CLB Bình Định với Khánh Hòa, CLB Thể Công Viettel với Công an Hà Nội.

Lúc 17 giờ trên sân Pleiku (trực tiếp trên HTV Thể thao, FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB HAGL (10 điểm, hạng 12) với CLB TP.HCM (18 điểm, hạng 6). Sau chiến thắng bất ngờ Thanh Hóa ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành có thêm động lực quyết đấu CLB TP.HCM là đội bóng cũ mà ông dẫn dắt trước khi đến phố núi. Tuy nhiên CLB TP.HCM đang có phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Bình Định, Bình Dương nên sẵn sàng cho mục tiêu kiếm ít nhất 1 điểm trên sân Pleiku.

Nguyễn Quang Hải dần lấy lại phong độ cao trong màu áo Công an Hà Nội VPF

Lúc 18 giờ trên sân Bình Dương (trực tiếp FPT Play, TV360), đội chủ nhà vốn đang xếp hạng nhì trên bảng xếp hạng với 23 điểm tiếp đón CLB SLNA (13 điểm, hạng 10). Nguyễn Tiến Linh cùng các đồng đội dồn quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ để rượt đuổi đội dẫn đầu là CLB Nam Định. Nếu dàn sao của CLB Bình Dương có trạng thái thi đấu tốt, họ hứa hẹn đạt mục tiêu đề ra dù đối thủ cũng khá "xương xẩu".

Cũng vào lúc 18 giờ trên sân Quy Nhơn (trực tiếp FPT Play, TV360), đội chủ nhà đang xếp hạng 5 với 20 điểm tiếp đội Khánh Hòa đang ở đáy bảng xếp hạng với 8 điểm. Mục tiêu của 2 đội là rất rõ ràng khi CLB Bình Định với lực lượng nhỉnh hơn, quyết tâm giành 3 điểm còn đội khách sẽ chơi với hết khả năng với hy vọng kiếm điểm.

Sau vòng 13, V-League tạm nghỉ để nhường đất cho đội tuyển Việt Nam và sẽ trở lại vòng 14 vào ngày 30, 31.3.

Lịch thi đấu vòng 13 V-League 2023-2024

Lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp VTV5, FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu cuối của vòng 13 V-League 2023-2024 là cuộc chạm trán giữa CLB Thể Công Viettel (10 điểm, hạng 13) với CLB Công an Hà Nội (22 điểm, hạng 3). Cùng là thế lực mạnh của bóng đá Việt Nam nhưng CLB Thể Công Viettel đang trong tình thế "vật lộn" ở nhóm đua tranh trụ hạng còn đội Công an Hà Nội đua tranh ở nhóm dẫn đầu. Cả 2 đội đều có ngôi sao có thể "giải quyết" trận đấu như Nguyễn Hoàng Đức bên phía Thể Công Viettel và Nguyễn Quang Hải của đội Công an Hà Nội. Cuộc đối đầu giữa 2 ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam cũng được chú ý khi 2 đội bóng chạm trán nhau ở cấp độ CLB.

Bảng xếp hạng trước vòng 13 V-League 2023-2024:

