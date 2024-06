Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 26 hạ màn V-League hôm nay: Xác định á quân và vé play-off

Danh hiệu á quân V-League 2023-2024 chỉ còn 2 đội cạnh tranh là CLB Bình Định (44 điểm) và CLB Hà Nội (42 điểm). Ở lượt cuối, CLB Bình Định thi đấu trên sân nhà Quy Nhơn, tiếp đón CLB Công an Hà Nội (trực tiếp trên FPT Play, TV360). Thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy nắm trong tay quyền tự quyết, sẽ đoạt ngôi á quân nếu thắng CLB Công an Hà Nội mà không cần quan tâm đến kết quả ở trận đấu giữa CLB Hà Nội với CLB Bình Dương (trực tiếp trên HTV Thể thao, FPT Play, TV360). Thách thức chờ đón CLB Bình Định khi đội Công an Hà Nội vừa có 2 lượt trận rất hay, thắng 5-1 trước CLB Hải Phòng, 5-0 trước CLB LPBank HAGL.

CLB Hà Nội (phải) cùng CLB Bình Định tranh danh hiệu á quân V-League 2023-2024 VPF

CLB Hà Nội có hành trình trở lại đầy mạnh mẽ ở V-League 2023-2024 và đứng trước cơ hội cán đích hạng nhì chung cuộc. Việc chạm trán với CLB Bình Dương đang có phong độ không tốt là cơ hội cho Nguyễn Văn Quyết cùng các đồng đội giành trọn 3 điểm, chắc chắn trong tốp 3 chung cuộc đồng thời chờ CLB Bình Định sẩy chân trước đội Công an Hà Nội để chiếm hạng nhì.

Nóng bỏng hơn cả là cuộc chiến tránh hạng 13 chung cuộc đồng nghĩa với việc phải đá play-off trụ hạng với CLB PVF-Công an Nhân dân (xếp nhì giải hạng nhất). Ở cuộc chiến này có sự cạnh tranh của 3 đội là SLNA (27 điểm, hạng 13), LPBank HAGL (29 điểm, hạng 12), CLB Hà Tĩnh (29 điểm, hạng 11). Ở lượt trận cuối, CLB SLNA chạm trán Thể Công Viettel trên sân Lạch Tray (trực tiếp TV360, FPT Play), CLB LPBank HAGL gặp CLB Hải Phòng (trực tiếp FPT Play, TV360), CLB Hà Tĩnh gặp CLB Thanh Hóa (trực tiếp FPT Play, TV360).

CLB SLNA (áo vàng) nguy cơ cao phải đá play-off trụ hạng V-League 2023-2024 VPF

CLB SLNA thất thế nhất khi kém 2 đối thủ còn lại 2 điểm lại phải gặp đối thủ xương xẩu Thể Công Viettel. Trong khi đó CLB LPBank HAGL gặp CLB Hải Phòng đang thi đấu lơi chân sau khi sớm trụ hạng và cũng hết cơ hội vào tốp 3 chung cuộc. Tương tự CLB Thanh Hóa thi đấu dưới khả năng ở những lượt trận gần đây nên cũng "dễ thở" cho CLB Hà Tĩnh. Trong trường hợp có 2 đội trở lên bằng điểm sẽ tính đối đầu giữa các CLB đó với nhau sau đó mới lần lượt tính đến hiệu số bàn thắng bại, tổng bàn thắng, bàn thắng sân khách... Đội xếp hạng 13 V-League 2023-2024 sẽ đá play-off trụ hạng V-League với đội á quân giải hạng nhất vào ngày 6.7 tới.

Lịch thi đấu vòng 26 V-League 2023-2024:

Bảng xếp hạng trước vòng 26 (vòng cuối) V-League 2023-2024:



Xem Night Wolf V.League 1 - 2023/24 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn