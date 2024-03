Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 14 V-League 2023-2024 hôm nay (31.3): Đại chiến tốp đầu

Lúc 17 giờ trên sân Hà Tĩnh (trực tiếp trên FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa chủ nhà CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14 điểm, hạng 12) gặp CLB Bình Dương (26 điểm, hạng 2). Dù phải chơi trên sân khách nhưng các cầu thủ CLB Bình Dương đang có phong độ ấn tượng, hứa hẹn giành trọn 3 điểm để chực chờ cơ hội chiếm ngôi đầu V-League 2023-2024 của CLB Nam Định. Đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng nỗ lực phòng ngự nhằm hướng đến mục tiêu có điểm.

CLB Bình Dương tìm kiếm chiến thắng trên sân Hà Tĩnh VPF

Lúc 18 giờ trên sân Thanh Hóa (trực tiếp HTV1, FPT Play, TV360) diễn ra trận "đại chiến" giữa chủ nhà vốn đang xếp hạng 4 với 22 điểm và đội Công an Hà Nội có cùng 22 điểm nhưng xếp trên 1 bậc. Trận đấu hứa hẹn nảy lửa bởi các cầu thủ Thanh Hóa có thực lực, tổ chức lối chơi chặt và tinh thần chiến đấu rất cao còn đội Công an Hà Nội sở hữu dàn sao như Quang Hải, Tấn Tài, Văn Thanh, Nguyễn Filip... Đội nào thể hiện được phong độ tốt, giải quyết hiệu quả các tình huống trên sân hứa hẹn giành được chiến thắng. Cả đội Thanh Hóa và đội Công an Hà Nội đều muốn có 3 điểm để bám sát 2 đội xếp phía trên là CLB Nam Định và CLB Bình Dương.

CLB Thanh Hóa sẵn sàng "đại chiến" với đội Công an Hà Nội VPF

Đội đương kim vô địch Công an Hà Nội tìm kiếm chiến thắng trên sân Thanh Hóa VPF

Cũng vào lúc 18 giờ trên sân Quy Nhơn (trực tiếp HTV Keys, FPT Play, TV360) diễn ra trận đấu giữa CLB Bình Định (21 điểm, hạng 5) với CLB TP.HCM (18 điểm, hạng 7). Hai đội bóng này có dấu hiệu chững lại ở lượt trận gần nhất, đặc biệt chủ nhà hòa liên tiếp 2 trận trước các đội bị đánh giá thấp hơn là Khánh Hòa, Quảng Nam. Vì thế dù chơi trên sân khách nhưng các cầu thủ TP.HCM vẫn có cơ hội để tạo nên bất ngờ.

CLB Nam Định (áo trắng) bảo vệ ngôi đầu khi làm khách trên sân Hàng Đẫy, chạm trán CLB Hà Nội VPF

Lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp VTV5, FPT Play, TV360) diễn ra cặp đấu cuối của vòng 14 V-League 2023-2024 giữa CLB Hà Nội (19 điểm, hạng 6) với đội dẫn đầu bảng xếp hạng là CLB Nam Định (29 điểm). Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao khi Nguyễn Văn Toàn cùng các đồng đội ra sức bảo vệ ngôi đầu còn Nguyễn Văn Quyết cùng đội chủ nhà quyết giành trọn 3 điểm trên sân nhà.