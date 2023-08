Lịch thi đấu vòng knock-out World Cup nữ 2023: Hấp dẫn cuộc chạm trán Mỹ gặp Thụy Điển

Tại vòng loại World Cup nữ năm nay, vô số điều bất ngờ đã xảy ra khi rất nhiều đội bóng được đánh giá mạnh đã bị loại sớm như đội tuyển Đức (hạng 2 thế giới), đương kim vô địch Olympic Canada (hạng 7 thế giới), Brazil (hạng 8 thế giới) hay Trung Quốc (hạng 14 thế giới). Thay vào đó là những đội bóng không có thứ hạng cao như đội tuyển Nigeria (hạng 40 thế giới) hay Jamaica (hạng 43 thế giới) đã bất ngờ có vé đi tiếp vào vòng 16 đội.

Kết thúc vòng bảng World Cup nữ 2023, đã xác định được các đội vào vòng 16 đội. Cụ thể: Thụy Sĩ, Na Uy (bảng A); Úc, Nigeria (bảng B); Nhật Bản, Tây Ban Nha (bảng C); Anh, Đan Mạch (bảng D); Hà Lan, Mỹ (bảng E); Pháp, Jamaica (bảng F); Thụy Điển, Nam Phi (bảng G); Colombia, Ma Rốc (bảng H).





Đương kim vô địch Mỹ trong trận thắng chật vật trước đội tuyển nữ Việt Nam AFP

Ở vòng đấu knock-out, đội đương kim vô địch Mỹ phải rơi vào nhánh đấu rất khó khăn. Ngay ở vòng này, các cô gái xứ cờ hoa phải đối đầu với đội bóng đang xếp hạng 3 thế giới là đội tuyển Thụy Điển vào lúc 16 giờ ngày 6.8. Đội chiến thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng giữa đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Na Uy.

Đội tuyển Thụy Điển được đánh giá rất cao AFP

Trong khi đó, đội tuyển Thụy Sĩ gặp Tây Ban Nha cũng được đánh giá là ngang tài ngang sức. Nhánh đấu này còn có sự góp mặt của đội tuyển Hà Lan khi đội bóng á quân đối đầu với đội tuyển Nam Phi. Như vậy, nếu cùng có những chiến thắng thì nhiều khả năng sẽ có trận đấu tái hiện chung kết World Cup 2019 giữa đội tuyển Mỹ gặp Hà Lan ở bán kết.

Đội tuyển nữ Hà Lan có thể gặp lại đội tuyển Mỹ ở bán kết AFP

Tại nhánh đấu dưới, 4 cặp đấu được xác định, gồm đội tuyển Anh gặp Nigeria, Colombia gặp Jamaica, Úc gặp Đan Mạch và Pháp gặp Ma Rốc. Đây được xem là nhánh đấu khá nhẹ cho đội đương kim vô địch châu Âu là đội tuyển Anh.

