Lịch thi đấu World Cup 2023: Lần đầu cho chủ nhà Úc?

Tại vòng bán kết, đội tuyển Úc đã để thua các cô gái người Anh với tỷ số 1-3 đầy thất vọng. Dù vậy, việc lần đầu vào đến bán kết giải đấu World Cup cũng là rất thành công cho đại diện bóng đá châu Á. Để tạo ra lịch sử cho bóng đá nước nhà, thầy trò HLV Tony Gustavsson cần phải đánh bại đội tuyển Thụy Điển - đối thủ được đánh giá rất cao trong trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 19.8 trên sân Suncorp.

Đội tuyển Úc sẽ tạo ra cột mốc lịch sử nếu chiến thắng trong trận tranh hạng ba REUTERS

Trong số 4 đội có mặt ở bán kết, đội tuyển nữ Thụy Điển chính là đội bóng có thành tích cao nhất với danh hiệu á quân vào năm 2003. Bên cạnh đó, đội bóng Thụy Điển từng có 3 trận tranh hạng ba và đều toàn thắng vào các năm 1991, 2011 và 2019. Rõ ràng so về thành tích và thứ hạng FIFA, đội tuyển Úc hoàn toàn lép vế trước đối thủ của mình.

Đội tuyển Thụy Điển (áo vàng) để thua Tây Ban Nha trong trận bán kết REUTERS

Tuy nhiên, niềm tin của thầy trò HLV Tony Gustavsson chính là trận thắng 4-0 trước đội tuyển Thụy Điển trong trận giao hữu vào ngày 12.11.2022. Niềm hy vọng của chủ nhà ở trận đấu tranh hạng ba World Cup 2023, vẫn là tiền đạo ngôi sao Sam Kerr. Chân sút số 1 của đội tuyển Úc đã trở lại đội hình chính sau những trận đấu phải ngồi ghế dự bị do chấn thương.

Sam Kerr vẫn là niềm hy vọng của đội tuyển Úc REUTERS

Trận thua 1-2 trước đội tuyển nữ Tây Ban Nha ở bán kết sẽ khiến đội bóng Bắc Âu đánh mất cơ hội lần đầu vô địch World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển Thụy Điển vẫn được đánh giá mạnh hơn đội bóng chủ nhà khi sở hữu những cầu thủ cao to, mạnh mẽ và có thể mang đến mối nguy cho hàng thủ vốn thiếu chắc chắn của đội tuyển nữ Úc.

Đội tuyển Thụy Điển bất bại trong cả 3 trận tranh hạng ba tại World Cup REUTERS

Trận đấu tranh hạng ba của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.