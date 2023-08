Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 2.8: Samba vượt khó

Cục diện của bảng F World Cup 2023 sau 2 lượt trận đang rất căng thẳng khi đội tuyển nữ Pháp và Jamaica đang cùng có 4 điểm để dẫn đầu bảng. Đội tuyển Brazil có 3 điểm và Panama chính thức bị loại sau 2 trận thua. Đội có lợi thế nhất vẫn là đội tuyển Pháp khi chỉ gặp đội tuyển Jamaica ở lượt cuối diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 2.8 và chỉ cần không thua là các gái Pháp sẽ có vé đi tiếp.

Đội tuyển Pháp chiếm lợi thế trong việc giành vé đi tiếp của bảng F AFP

Trận đấu cùng giờ được xem là trận chung kết bảng của đội tuyển Brazil và đội tuyển Jamaica. Để có được chiếc vé đi tiếp, những cô gái xứ sở Samba cần phải có chiến thắng trước đội bóng đại diện Concacaf. Xét về thứ hạng, đội tuyển Brazil đang đứng trên đội tuyển Jamaica đến 34 bậc. Đó là khoảng cách khá lớn. Tuy nhiên, với những gì Jamaica đã thể hiện, họ đủ sức tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Brazil.

Đội tuyển Brazil cần có chiến thắng để đi tiếp AFP

Cách đây 4 năm, đội tuyển Brazil cũng nằm chung bảng với Jamaica ở World Cup 2019 và đội bóng xứ sở Samba đã có chiến thắng dễ dàng 3-0. Tuy nhiên, sau 4 năm, đội tuyển Jamaica đã cho thấy một bộ mặt rất khác và đã thủ hòa với đội tuyển Pháp trong trận ra quân. Chắc chắn đội nữ Jamaica sẽ phải tập trung tối đa cho phòng ngự vì họ chỉ cần 1 điểm để có vé đi tiếp.

Đội tuyển Jamaica (áo đen) tỏ rõ sự tiến bộ sau 4 năm AFP

Hai trận đấu của bảng G sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ và trận đấu được chú ý sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Ý gặp đội tuyển Nam Phi. Đây là cuộc tranh chấp chiếc vé thứ hai của bảng để đi tiếp sau đội tuyển Thụy Điển. Đội tuyển Ý có ưu thế hơn khi chỉ cần 1 điểm để giành chiếc vé thứ hai của bảng đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Thụy Điển sẽ gặp đội tuyển Argentina.

Đội tuyển Thụy Điển chắc vé đi tiếp của bảng G AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.