Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 3.8: Tìm vé cuối cùng vào vòng knock-out

Sau 2 lượt đấu, đội tuyển Colombia bất ngờ vượt lên dẫn đầu bảng H tại World Cup 2023 sau 2 trận toàn thắng. Đội tuyển Đức xếp nhì cùng đội tuyển Ma Rốc khi có được 3 điểm và đội tuyển Hàn Quốc xếp chót bảng với 2 trận thua. Đội tuyển Colombia gần như đặt 1 chân vào vòng trong nếu không để thua quá đậm trong trận đấu cuối cùng diễn ra lúc 17 giờ trước đội tuyển Ma Rốc. Bởi đội tuyển Colombia đang có hiệu số bàn thắng bại rất cao là +6, trong khi đội bóng châu Phi là -5 sau 2 lượt trận.

Đội Colombia gần như có vé vào vòng knock-out AFP

Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Ma Rốc cũng rất mong manh và không có quyền tự quyết. Bởi nếu thắng hoặc hòa trước đội tuyển Colombia thì đội bóng này vẫn trông chờ vào kết quả của trận đấu cùng giờ giữa đội tuyển Đức gặp đội tuyển Hàn Quốc. "Cỗ xe tăng" Đức với hiệu số bàn thắng thua là +5 cũng chỉ cần có được chiến thắng trước đội bóng Hàn Quốc là gần như có vé đi tiếp.

Đội tuyển Đức (áo trắng đen) cần phải có chiến thắng để chắc suất đi tiếp

Trên lý thuyết, đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa bị loại nếu thắng đậm đội tuyển Đức trên 4 bàn và đội tuyển Colombia cũng đánh bại đội tuyển Ma Rốc. Tuy nhiên, đó là điều rất khó xảy ra khi đội tuyển Đức được đánh cao hơn rất nhiều và quyết tâm để tìm được chiếc vé đi tiếp sau khi để thua bất ngờ trước đội tuyển Colombia.

Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Ma Rốc (áo trắng) là rất hẹp AFP

