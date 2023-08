Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 6.8: Đương kim vô địch Mỹ gặp khó

Trước khi bước vào giải đấu World Cup năm nay, đội tuyển nữ Mỹ vẫn được đánh giá cao khi 2 lần liên tiếp vô địch World Cup. Đến với giải đấu này, đội tuyển Mỹ đang kỳ vọng trở thành đội bóng đầu tiên của cả nam lẫn nữ lập được cú hat-trick vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Andonovski đang gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.

Đội tuyển Mỹ mới chỉ có chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023 ĐỨC ĐỒNG

Ở vòng bảng, đội đương kim vô địch chỉ thắng đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 3-0 trong trận ra quân. Trong hai trận đấu còn lại, đội tuyển Mỹ chỉ hòa với đội tuyển Hà Lan và cả đội tân binh Bồ Đào Nha với tỷ số 0-0 ở lượt đấu cuối cùng. Khả năng tận dụng cơ hội của Mỹ có vấn đề khi rất nhiều cú sút thiếu chất lượng. Ngoài ra, sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ chưa cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch.

HLV Andonovski đang gặp sức ép khá lớn khi đội tuyển Mỹ chơi không tốt AFP

Trong khi đó, đội tuyển Thụy Điển đang có phong độ rất cao. Họ cùng với đội tuyển Nhật Bản và Anh toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Ở trận mở màn, đội tuyển Thụy Điển đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-1. Sau đó, đội bóng Bắc Âu đã đánh bại đội tuyển Ý và Argentina một cách thuyết phục để dẫn đầu bảng G. Với việc đội tuyển Mỹ thi đấu không tốt tại vòng bảng đã đưa 2 đội gặp nhau vào lúc 16 giờ ngày 6.8 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Thụy Điển (áo vàng) toàn thắng ở vòng bảng AFP

Trong những lần gặp nhau trước đây, đội tuyển Mỹ vượt trội hơn Thụy Điển ở những trận giao hữu. Tuy nhiên, ở giải đấu chính thức, Thụy Điển lại có thành tích tốt hơn. Tại Olympic Tokyo 2020, các cô gái Thụy Điển đã đánh bại đội tuyển Mỹ 3-0 ở vòng bảng.Trong 6 trận chính thức gần nhất, đội tuyển Thụy Điển cũng có thành tích tốt hơn khi thắng 2 và chỉ thua 1 trước đội bóng số 1 thế giới.

Đội tuyển nữ Mỹ chưa tìm được tiếng nói chung giữa 2 thế hệ AFP

Ở một trận đấu khác diễn ra vào 9 giờ, đội tuyển Hà Lan sẽ đối đầu với đội tuyển Nam Phi trên sân Allianz (Úc). Chắc chắn á quân Hà Lan được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Nam Phi cũng sẵn sàng gây bất ngờ cho đội bóng "cơn lốc màu da cam", với lối chơi tấn công dũng mãnh, tốc độ và tinh thần quyết tâm của từng cầu thủ.

Đội tuyển nữ Hà Lan (áo cam) đứng đầu bảng E AFP

