Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 7.8: Liệu chủ nhà Úc có làm nên chuyện?

Sau giai đoạn chệch choạc và tưởng chừng sẽ bị loại ở vòng bảng của World Cup trên sân nhà, nhưng sự trở lại của đội trưởng Sam Kerr trên băng ghế dự bị, đã giúp đội tuyển Úc có được chiến thắng ngoạn mục 4-0 trước đội tuyển Canada để có vé đi tiếp. Chắc chắn, chiến thắng trước đội đương kim vô địch Olympic Tokyo 2020 sẽ giúp thầy trò HLV Gustavsson thêm phần tự tin ở vòng knock-out.

Niềm vui của đồng chủ nhà Úc sau chiến thắng trước đội tuyển Canada ở lượt đấu cuối vòng bảng AFP

Với thứ hạng cao hơn lại được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Úc được đánh giá cao hơn đội bóng đến từ Bắc Âu, trong cuộc đối đầu vào lúc 17 giờ 30 ngày 7.8. Nhiều khả năng đội trưởng Sam Kerr sẽ trở lại trong trận đấu này và đó là tin vui cho người hâm mộ. Hàng công đội chủ nhà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, đội tuyển Đan Mạch đang sở hữu hàng thủ khá vững chắc nhưng hàng công lại không quá mạnh.

Đội tuyển Đan Mạch chưa từng có chiến thắng ở vòng knock-out tại đấu trường World Cup nữ AFP

Chắc chắn đội Đan Mạch của HLV Lars Sondergaard sẽ phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công trước đội chủ nhà. Trong 4 lần gặp nhau gần đây, đội tuyển Đan Mạch đang chiếm ưu thế khi có 2 trận thắng, 1 hòa và 1 thua trước đội tuyển Úc. Tuy nhiên, trong lịch sử tham dự World Cup nữ, đội tuyển Đan Mạch chưa từng có được chiến thắng ở vòng knock-out và đây là cơ hội để đội bóng này tạo ra cột mốc mới cho riêng mình dù rất khó.

Đội tuyển Anh đang được xem là ứng cử viên của World Cup nữ 2023 AFP

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 14 giờ 30, đương kim vô địch châu Âu là đội tuyển nữ Anh sẽ đối đầu với Nigeria. Rõ ràng đội tuyển Anh sẽ được đánh giá cao hơn hẳn đại diện của châu Phi khi đang có chuỗi 19 trận bất bại trong những trận đấu ở giải chính thức. Tuy nhiên, đội tuyển Nigeria đang là hiện tượng của giải khi cầm hòa với đội tuyển Canada ở vòng bảng và khiến đội bóng này phải bị loại từ vòng bảng.

Đội tuyển Nigeria (áo xanh đen) được xem là hiện tượng của giải AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.