Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 21.7: Đội bóng Đông Nam Á tạo bất ngờ?

Đội tuyển nữ Philippines sẽ đá trận ra quân tại VCK World Cup 2023 gặp đội Thụy Sĩ. Trận đấu này diễn ra lúc 12 giờ trưa nay (21.7, giờ Việt Nam), trên sân Forsyth Barr (TP.Dunedin, New Zealand).



Trên lý thuyết, đại diện của khu vực Đông Nam Á là đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng A (có chủ nhà New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ). Mặc dù vậy, so với đội tuyển nữ Việt Nam, khả năng gây bất ngờ của Philippines trong bảng đấu là cao hơn.

Đội tuyển nữ Philippines sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình tốt LĐBĐ PHILIPPINES

Trong thời gian gần đây, bóng đá nữ Philippines có những bước tiến lớn, từ chính sách thu hút nhân tài, tận dụng nguồn cầu thủ mang 2 dòng máu và nhập tịch. Chính vì vậy, về mặt thể hình, thể lực, đội bóng của HLV Alen Stajcic không thua kém nhiều so với các cầu thủ châu Âu. Tuy nhiên, khoảng cách về mặt trình độ là vẫn tồn tại.

Đội tuyển nữ Thụy Sĩ đang xếp hạng 20 thế giới. Tuy nhiên, thành tích ở World Cup nữ của họ lại khá khiêm tốn. Đây mới là lần thứ 2 đội tuyển nữ Thụy Sĩ giành quyền góp mặt tại một VCK World Cup. Trước đó, họ mới có 1 lần vượt qua vòng bảng ở giải đấu năm 2015 tại Canada.

Trong 5 trận đấu giao hữu gần nhất nhằm chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Thụy Sĩ hòa 4 (0-0 với Morocco, 3-3 với Zambia, 0-0 với Trung Quốc, 1-1 với Ba Lan) và có 1 trận thua (1-2 trước Iceland).

Trong khi đó, đội tuyển nữ Philippines đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là lần đầu tiên đại diện của khu vực Đông Nam Á giành quyền góp mặt tại VCK World Cup.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng sẽ đá trận ra quân ở bảng C World Cup 2023 LĐBĐ TÂY BAN NHA

Bên cạnh trận đấu giữa đội tuyển nữ Philippines và Thụy Sĩ (bảng A), bảng B và bảng C cũng tiếp tục diễn ra vào hôm nay (21.7). Ở bảng B, đội nữ Nigeria sẽ gặp Canada vào lúc 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) trên sân Melbourne Rectangular (TP. Melbourne, Úc). Tại bảng C, đối thủ cũ của đội tuyển nữ Việt Nam - Tây Ban Nha sẽ đá trận ra quân gặp đội Costa Rica vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) trên sân Wellington (TP.Wellington, New Zealand).

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab; Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://quochoitv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen). Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.