Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 22.7: Chờ tin vui từ bóng đá châu Á

Bên cạnh đội tuyển nữ Úc, hai đội bóng Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang được châu Á kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng để đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2023. Các cô gái Nhật Bản nằm ở bảng C cùng với Tây Ban Nha, Zambia và Costa Rica.

Đối thủ đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu được diễn ra vào lúc 14 giờ hôm nay (giờ Việt Nam) sẽ là tân binh đến từ châu Phi là Zambia được đánh giá là không quá khó cho các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào.

Đội tuyển Nhật Bản hy vọng sẽ có chiến thắng trong trận ra quân FIFA

Với thứ hạng hiện tại là vị trí thứ 11 thế giới và từng là nhà vô địch World Cup nữ 2011, đội bóng của HLV Futoshi Ikeda được đánh giá cao hơn hẳn so với Zambia đang xếp hạng 77 thế giới. Đội tuyển Nhật Bản đã có màn trình diễn tốt trước thềm World Cup nữ 2023, với các chiến thắng ở các trận giao hữu gần nhất trước đối thủ tương đối mạnh như Canada (3-0), Bồ Đào Nha (2-1) và Panama (5-0).

Đội tuyển Zambia trong trận thắng đội tuyển Đức FIFA

Tuy nhiên, thầy trò HLV Futoshi Ikeda cũng cần cảnh giác trước đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Bởi đội tuyển Zambia đang có phong độ rất tốt với 2 thắng, 1 hòa và 1 thua ở 4 trận gần nhất. Ấn tượng nhất của đội bóng châu Phi chính là đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 3-2.

Để có được chiến thắng, các cô gái Nhật Bản cần phải tối đa các cơ hội có được khi hàng thủ Zambia không được đánh giá cao.

Đội tuyển nữ Trung Quốc gặp khó trong trận ra quân FIFA

Một đại diện khác của châu Á là đội tuyển nữ Trung Quốc cũng có trận ra quân ở bảng D vào lúc 19 giờ và đối đầu với đội tuyển Đan Mạch.

Với bảng đấu có mặt của đội bóng đương kim vô địch EURO là Anh, thầy trò HLV Shui Qingxia biết rằng cần phải có điểm trước Đan Mạch và Haiti để hy vọng có vé đi tiếp. Trước đó vào lúc 16 giờ 30 sẽ là trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp tân binh Haiti.

Đội tuyển Đan Mạch rất quyết tâm vượt qua vòng bảng FIFA

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.