Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 23.7: Xem chân đối thủ đội tuyển Việt Nam

Sau trận đấu đầu tiên của bảng E World Cup nữ 2023 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Mỹ, hai đội bóng còn lại của bảng cũng sẽ xuất hiện trong ngày thi đấu 23.7. Đội tuyển nữ Hà Lan hiện là đương kim á quân của World Cup sau khi để thua đội tuyển Mỹ trong trận chung kết diễn ra 4 năm trước trên đất Pháp. Chính vì vậy đội bóng đến từ xứ sở hoa tulip đang được đưa vào danh sách ứng cử viên vô địch của giải năm nay.

Đương kim á quân Hà Lan sẽ có trận ra quân tại World Cup 2023 vào ngày 23.7 FIFA

Tuy nhiên, đội tuyển nữ Hà Lan ở thời điểm hiện tại đã không còn mạnh như cách đây 4 năm và đã rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng thầy trò HLV Andries Jonker vẫn được đánh giá cao hơn tân binh Bồ Đào Nha đang xếp hạng 21. Ở những trận đấu giao hữu trước thềm World Cup, đội tuyển Hà Lan đã có 3 trận thắng, để thua 2 trận trước đội tuyển Đức và đội tuyển Áo.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đang có sự tiến bộ rất nhanh FIFA

Trong khi đó, dù là lần đầu được tham dự một kỳ World Cup, nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha đang cho thấy sự tiến bộ rất nhanh. Trong 5 trận đấu gần nhất, các cô gái Bồ Đào Nha chỉ để thua 1 trận trước đội tuyển Nhật Bản và thủ hòa với nhà vô địch EURO là đội tuyển Anh ở trận giao hữu vào ngày 1.7 vừa qua.

Ứng cử viên Thụy Điển đối đầu với đội tuyển Nam Phi ở bảng G FIFA

Cũng trong ngày 23.7, ứng cử viên cho chức vô địch là đội tuyển Thụy Điển cũng sẽ có trận ra quân tại bảng G với đội tuyển Nam Phi vào 12 giờ trên sân Wellington. Với vị trí số 3 thế giới, đội tuyển Thụy Điển được đánh giá cao hơn hẳn các cô gái đến từ châu Phi. Vào lúc 17 giờ, đội tuyển Pháp cũng sẽ có trận đấu khởi đầu World Cup 2023 gặp đội tuyển Jamaica.

Đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Jamaica trong trận ra quân World Cup 2023 FIFA

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.