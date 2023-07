Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023, gặp Bồ Đào Nha ngày nào?

Trong trận ra quân đầu tiên của mình tại đấu trường World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn rất đáng khen trước đội bóng đương kim vô địch là đội tuyển Mỹ.

Dù thất bại 0-3, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên bằng tinh thần và ý chí thi đấu quả cảm. Đặc biệt, thủ môn Kim Thanh đã thi đấu lăn xả để nhiều lần cứu thua cho đội nhà và cản phá cả quả penalty của tiền đạo hàng đầu thế giới Morgan ở phút 44.

Thủ môn Kim Thanh chơi nổi bật nhất trong trận đấu gặp đội tuyển Mỹ ĐỨC ĐỒNG

Trận đấu này chắc chắn sẽ giúp các cô gái Việt Nam lên tinh thần và không còn bở ngỡ ở giải đấu nữ lớn nhất hành tinh. Màn trình diễn không thể chê được của thầy trò HLV Mai Đức Chung khiến người hâm mộ hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm ở lượt trận thứ hai khi đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha đến từ châu Âu.

Tiền đạo Huỳnh Như chơi đầy nỗ lực trước các cầu thủ cao to của đội tuyển Mỹ ĐỨC ĐỒNG

Dù hơn đội tuyển Việt Nam 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng đội bóng quê hương của ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng chỉ mới lần đầu tham dự đấu trường World Cup như đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn tiền đạo Huỳnh Như sẽ hiểu rõ trình độ của đội tuyển Bồ Đào Nha khi có mùa giải khoác áo cho CLB Lank FC và cầu thủ số 9 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là mục tiêu để các hậu vệ Bồ Đào Nha kèm cặp.

Đội tuyển nữ Việt Nam khiến thế giới phải thán phục ĐỨC ĐỒNG

Trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 27.7 trên sân vận động FMG Waikato của New Zealand. Đây là sân bóng lâu đời của New Zealand với sức chứa lên đến 25.800 chỗ ngồi. Sau đó, vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 1.8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với á quân Hà Lan trên sân vận động Forsyth Barr cũng của New Zealand.

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.