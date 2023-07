Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 24.7: Nhiều trận đấu hấp dẫn

Hấp dẫn nhất chính là cuộc đối đầu ở bảng G World Cup 2023 giữa đội tuyển nữ Ý gặp đội tuyển Argentina vào lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam) trên sân Eden Park (New Zealand). Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Ý (hạng 16) được xếp cao hơn hẳn so với đội tuyển Argentina (hạng 28). Tuy nhiên, về phong độ hiện tại thì Ý đang khiến người hâm mộ lo lắng.

Đội tuyển Ý không có phong độ tốt trong thời gian gần đây FIFA

Trong 5 trận đấu gần nhất của mình, đội tuyển nữ Ý đã để thua trước đội tuyển Anh, hòa Ma Rốc và thắng các đội Hàn Quốc, Colombia và New Zealand. Trong khi đó, đội tuyển Argentina có 4 trận thắng và 1 trận thua trong 5 trận đấu chuẩn bị trước thềm World Cup nữ 2023. Dù đã 4 lần dự World Cup, nhưng đội tuyển Argentina chưa từng vượt qua vòng bảng và đây là giải đấu mà đội bóng quê hương của Messi hy vọng tạo ra cột mốc lịch sử.

Đội tuyển Argentina hy vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng FIFA

Cũng trong ngày 24.7, đội bóng hạng 2 thế giới là đội tuyển Đức cũng sẽ ra quân ở bảng H và đối đầu với đội tuyển Ma Rốc vào lúc 15 giờ 30. Dù được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện đến từ châu Phi, nhưng đội Đức có những trận đấu chuẩn bị không tốt khi chỉ thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số sát nút 2-1 và để thua cả đội tuyển Zambia với tỷ số 2-3.

Đội tuyển Đức có những trận đấu chuẩn bị không tốt cho World Cup nữ 2023 FIFA

Trận đấu cuối cùng trong ngày sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ giữa đội tuyển Brazil gặp đội tuyển Panama ở bảng F. Một chiến thắng gần như nằm trong tay đội bóng đến từ xứ sở Samba khi đội tuyển Panama chỉ là tân binh của World Cup. Đội này để lọt lưới đến 12 lần mà không thể ghi được bàn thắng nào trong cuộc đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha và Nhật Bản trước thềm giải đấu.

Đội tuyển Brazil hy vọng có chiến thắng dễ dàng trong trận ra quân FIFA

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.