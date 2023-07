Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 25.7: Chủ nhà tiếp tục làm nên lịch sử?

Trong lượt trận đầu tiên của bảng A, đội chủ nhà New Zealand dù không được đánh giá cao bằng đội tuyển Na Uy, nhưng với sự ủng hộ của khán giả nhà đã giúp thầy trò HLV Kimkova có được chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0. Chiến thắng này đã mở ra con đường để đội tuyển New Zealand hướng đến lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup sau 6 lần tham dự.

Đội chủ nhà New Zealand trong trận thắng trước đội tuyển Na Uy (áo trắng) AFP

Để làm được điều này, đội chủ nhà New Zealand cần phải vượt qua đội tuyển được xem là yếu nhất bảng A là Philippines trong trận đấu được diễn ra vào lúc 12 giờ 30 (theo giờ Việt Nam). Chắc chắn các cô gái của New Zealand được đánh giá cao hơn, nhưng đội tuyển Philippines cũng đã cho thấy lối chơi áp sát rất khó chịu trong trận thua 0-2 trước đội tuyển Thụy Sĩ ở lượt trận ra quân.

Đội tuyển Philippines gây khó khăn cho đội tuyển Thụy Sĩ trong trận ra quân AFP

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra vào lúc 15 giờ, đội tuyển Na Uy sẽ đối đầu với đội tuyển Thụy Sĩ. Sau thất bại bất ngờ trước đội chủ nhà, các cô gái Na Uy cần phải có được chiến thắng nếu không muốn bị loại sớm. Ngược lại, đội tuyển Thụy Sĩ cũng muốn sớm có vé đi tiếp nên đây sẽ là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn.

Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp nếu có thêm trận thắng AFP

Trong trận đấu sớm nhất của ngày 25.7 vào 9 giờ, đội tuyển Hàn Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển Colombia ở bảng H. Đây sẽ là trận đấu ra quân của hai đội và chắc chắn không đội nào muốn thua khi nằm cùng bảng với đội tuyển Đức rất mạnh cùng đội tuyển Ma Rốc. Các cô gái Hàn Quốc (hạng 17) được đánh giá cao hơn đội tuyển Colombia (hạng 25), tuy nhiên các cô gái Nam Mỹ vẫn luôn hứa hẹn sẽ tạo ra bất ngờ.

Đội tuyển Hàn Quốc có trận ra quân gặp đội tuyển Colombia FIFA

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On, On Plus.