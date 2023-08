Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 8.8: Đội tuyển Jamaica viết tiếp cổ tích?

Đội tuyển Jamaica là một trong những đội bóng gây bất ngờ nhất tại World Cup nữ 2023 khi loại cựu á quân Brazil để giành quyền vào vòng 16 đội. Đây là đội bóng phải mở quỹ nhờ người hâm mộ quyên góp để có được kinh phí tham dự giải. Dù khó khăn, nhưng đội tuyển nữ Jamaica đã thủ hòa đội tuyển nữ Pháp 0-0, sau đó thắng Panama 1-0 và cuối cùng hòa Brazil 0-0 để có vé đi tiếp vào vòng knock-out.

Đội tuyển Jamaica đang gây bất ngờ tại World Cup nữ 2023 AFP

Đối thủ tiếp theo của những cô gái Jamaica chính là đội tuyển Colombia. Đây là cặp đấu có thứ hạng thấp nhất của vòng knock-out. Trong khi đội tuyển Colombia đang xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA thì đội tuyển Jamaica lại xếp ở vị trí 43 thế giới. Các cô gái Colombia bước vào giải đấu năm nay không được đánh giá cao, tuy nhiên đội bóng này đã vượt qua hai đội mạnh là Đức và Hàn Quốc để đứng đầu bảng H.

Đội tuyển Colombia vượt qua đội tuyển Đức tại vòng bảng AFP

Chắc chắn cả hai đội sẽ chơi hết sức trong trận đấu diễn ra vào 15 giờ ngày 8.8. Đội tuyển Colombia được đánh giá cao hơn, nhưng họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi đội tuyển Jamaica vẫn chưa để lọt lưới dù phải đối đầu với đội tuyển Pháp và Brazil ở vòng đấu bảng. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ bước vào hiệp phụ hoặc thậm chí là loạt đá luân lưu để xác định vé vào tứ kết.

Các cô gái Ma Rốc (áo đỏ) có chiến thắng trước đội tuyển nữ Colombia ở lượt trận cuối REUTERS

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ, đội tuyển nữ Pháp sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Ma Rốc để tìm vé cuối cùng vào tứ kết. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch về thứ hạng lớn nhất của vòng knock-out, khi đội tuyển Pháp đang đứng hạng 5 còn vị trí của Ma Rốc là hạng 72 thế giới. Nhiều khả năng đội Pháp của HLV Renard sẽ có được chiến thắng trong 90 phút chính thức để giành vé vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Pháp (áo xanh) được đánh giá mạnh hơn so với Ma Rốc AFP

