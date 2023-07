Lịch thi đấu World Cup nữ 2023, Việt Nam gặp Bồ Đào Nha: Khát khao chiến thắng

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai bảng E, World Cup nữ 2023 diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 27.7 trên sân Waikato (Hamilton, New Zealand) và được trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam (kênh 7, hoặc đường link: https://quochoitv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen); các nền tảng của VTVCab như kênh ON Sports News (link trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html); website của Viettel TV360 (link: https://tv360.vn/); các ứng dụng TV360, On, On Plus.

Đội tuyển nữ Việt Nam khát khao chiến thắng trước Bồ Đào Nha Lâm Nhựt

Cùng thất bại ở trận mở màn nên đội Việt Nam lẫn Bồ Đào Nha đều có cùng khát khao giành chiến thắng khi chạm trán ở lượt trận thứ hai. HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ điều này trong cuộc họp báo trước trận đấu và cho biết đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi "phòng ngự chặt, phản công nhanh".

Đội tuyển nữ Việt Nam tập bóng bổng trước trận đấu với Bồ Đào Nha

Huỳnh Như tìm kiếm bàn thắng lịch sử ĐỨC ĐỒNG

Về phía đội Bồ Đào Nha, HLV Francisco Neto thổ lộ: "Chúng tôi sẽ nỗ lực kiểm soát bóng, tấn công năng động với nhiều cầu thủ tiếp cận vòng 16,50 m của đối thủ và tung ra nhiều cú dứt điểm, cố gắng tận dụng cơ hội ghi bàn".

Trong trận thua 0-1 trước Hà Lan, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng cho thấy lối chơi nhanh, tốc độ và tranh chấp quyết liệt trên nền tảng thể lực tốt. Điều này đã được thầy trò HLV Mai Đức Chung nghiên cứu kỹ và sẽ có đối sách phù hợp. Một trong những yêu cầu mà HLV trưởng đưa ra cho các học trò là cần triển khai bóng nhanh, chính xác để tiếp cận khung thành thủ môn đội Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha (áo trắng) đặt mục tiêu thắng đội nữ Việt Nam AFP

Với khát khao của Huỳnh Như cùng các đồng đội, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn có thêm trận đấu ấn tượng ở World Cup 2023.