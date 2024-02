Lịch trực tiếp V-League hôm nay (18.2): Nóng bỏng chung kết ngược, HAGL liệu có gặp may!

Lúc 17 giờ trên sân Hà Tĩnh diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (6 điểm, hạng 13) gặp đội khách HAGL (5 điểm, hạng 14). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả 2 đội bởi đều cần chiến thắng để thoát khỏi vị trí đáy bảng đồng thời vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2023-2024.

CLB HAGL tìm kiếm niềm vui trên sân Hà Tĩnh VPF

Xét thực lực, CLB Hà Tĩnh và CLB HAGL được đánh giá "ngang tài ngang sức". HLV Vũ Tiến Thành sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng từ tay "Zico Thái" Kiatisak rất muốn nhanh chóng tạo dấu ấn. Ông được kỳ vọng giúp CLB HAGL giữ được lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng cũng xây dựng hàng phòng ngự vững chắc. Trong khi đó với dàn lực lượng khá mỏng, HLV Nguyễn Thành Công nỗ lực "liệu cơm gắp mắm" để giúp CLB Hà Tĩnh tìm kiếm ít nhất 1 điểm khi chơi trên sân nhà. Trận "chung kết ngược" giữa CLB Hà Tĩnh với CLB HAGL được trực tiếp trên FPT Play, TV360.

CLB Bình Định (áo xanh) gặp đối thủ "khó chơi" SLNA VPF

Lúc 18 giờ trên sân Vinh diễn ra trận đấu giữa CLB SLNA (9 điểm, hạng 10) gặp CLB Bình Định (16 điểm, hạng 3). Đội bóng xứ Nghệ có ưu thế sân nhà cùng dàn cầu thủ trẻ khát khao thể hiện. Trong khi đó đội khách Bình Định đang có phong độ tốt, hứa hẹn tạo nên trận đấu "cân não". Một chiến thắng sẽ giúp CLB Bình Định đánh chiếm thành công ngôi nhì bảng xếp hạng của CLB Bình Dương. Trong khi đó CLB SLNA cũng "khát điểm" để giữ vị thế an toàn trong nhóm đua trụ hạng. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play, TV360, HTV Keys.

CLB Hà Nội hứa hẹn tạo nên trận cầu nảy lửa với CLB Thanh Hóa VPF

Cũng vào lúc 18 giờ diễn ra cuộc chạm trán hấp dẫn giữa CLB Thanh Hóa (15 điểm, hạng 4) gặp CLB Hà Nội (10 điểm, hạng 8). Cả 2 đội đều có thực lực nhưng CLB Hà Nội đánh mất vị thế trên bảng xếp hạng nên quyết tâm trở lại còn CLB Thanh Hóa muốn giữ vững vị thế ở tốp đầu. Trận đấu "nóng bỏng" này được trực tiếp trên FPT Play, TV360 và có áp dụng VAR.

Tấn Tài cùng CLB Công an Hà Nội quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà VPF

Lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 diễn ra trận đấu cuối vòng 9 V-League 2023-2024 là cuộc chạm trán giữa CLB Công an Hà Nội (12 điểm, hạng 5) với CLB TP.HCM (12 điểm, hạng 6). Đương kim vô địch Công an Hà Nội thi đấu chưa như ý nên khát khao giành trọn 3 điểm trước đội khách CLB TP.HCM vốn đang "bay cao". Với dàn sao trong tay, HLV Kiatisak có cơ hội chắp cánh cho các tài năng của CLB Công an Hà Nội để những Quang Hải, Tấn Tài, Thành Long, Văn Thanh,... tỏa sáng. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play, VTV5, TV360.

