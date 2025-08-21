Lịch tựu trường 34 tỉnh, thành khác nhau ra sao, nơi nào sớm nhất?

Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó cả nước khai giảng cùng một thời điểm sáng 5.9.2025, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lịch tựu trường của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có gì đặc biệt? Tỉnh thành nào sẽ đón học sinh trở lại trường sớm nhất?

Học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường sáng 20.8.2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sáng nay, 20.8.2025, học sinh lớp 1, 9, 12 của TP.HCM đã tựu trường.

Tính đến thời điểm này, Tuyên Quang là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất (học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 18.8.2025).

Thanh Niên Online xin thống kê lịch tựu trường năm học 2025 - 2026 của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh để bạn đọc tham khảo:

Thời gian tựu trường 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp:

Tỉnh, thành phố Những học sinh tựu trường sớm Ngày tựu trường toàn trường TP.Hà Nội Đang cập nhật Đang cập nhật

TP.Huế Học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tựu trường ngày 21.8.2025 Các khối lớp còn lại tựu trường ngày 25.8.2025

Quảng Ninh Đang cập nhật Đang cập nhật

Lai Châu Đang cập nhật Đang cập nhật

Thanh Hóa Đang cập nhật



Nghệ An Toàn ngành giáo dục sẽ tựu trường vào ngày 25.8.2025 Toàn ngành giáo dục sẽ tựu trường vào ngày 25.8.2025

Điện Biên Đang cập nhật Đang cập nhật

Sơn La Lớp 1, 9, 12 tựu trường ngày 22.8.2025 Các khối lớp còn lại tựu trường 29.8.2025

Lạng Sơn Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025 Học sinh các khối còn lại tựu trường ngày 29.8.2025

Hà Tĩnh Học sinh khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025 Các khối lớp còn lại tựu trường ngày 29.8.2025

Cao Bằng Sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5.9.2025 Sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng



Lịch tựu trường 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sắp xếp: