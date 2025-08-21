Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Lịch tựu trường 34 tỉnh, thành khác nhau ra sao, nơi nào sớm nhất?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/08/2025 10:15 GMT+7

Đến thời điểm này nhiều tỉnh thành trong số 34 tỉnh, thành mới của cả nước đã công bố kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, quy định ngày tựu trường, khai giảng.

Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó cả nước khai giảng cùng một thời điểm sáng 5.9.2025, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lịch tựu trường của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có gì đặc biệt? Tỉnh thành nào sẽ đón học sinh trở lại trường sớm nhất?

Lịch tựu trường 34 tỉnh thành khác nhau ra sao, nơi nào đón học sinh sớm nhất? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường sáng 20.8.2025

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sáng nay, 20.8.2025, học sinh lớp 1, 9, 12 của TP.HCM đã tựu trường.

Tính đến thời điểm này, Tuyên Quang là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất (học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 18.8.2025).

Thanh Niên Online xin thống kê lịch tựu trường năm học 2025 - 2026 của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh để bạn đọc tham khảo:

Thời gian tựu trường 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp:

Tỉnh, thành phốNhững học sinh tựu trường sớmNgày tựu trường toàn trường
TP.Hà NộiĐang cập nhật

Đang cập nhật


TP.Huế

Học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tựu trường ngày 21.8.2025

Các khối lớp còn lại tựu trường ngày 25.8.2025


Quảng NinhĐang cập nhậtĐang cập nhật
Lai ChâuĐang cập nhậtĐang cập nhật
Thanh HóaĐang cập nhật

Nghệ An

Toàn ngành giáo dục sẽ tựu trường vào ngày 25.8.2025

Toàn ngành giáo dục sẽ tựu trường vào ngày 25.8.2025


Điện BiênĐang cập nhậtĐang cập nhật
Sơn La

Lớp 1, 9, 12 tựu trường ngày 22.8.2025

Các khối lớp còn lại tựu trường 29.8.2025
Lạng Sơn

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025

Học sinh các khối còn lại tựu trường ngày 29.8.2025


Hà Tĩnh

Học sinh khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025

Các khối lớp còn lại tựu trường ngày 29.8.2025


Cao Bằng

Sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5.9.2025

Sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng


 Lịch tựu trường 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sắp xếp:


Ngày tựu trường học sinh lớp 1

Ngày tựu trường các khối khác
Tuyên Quang

Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 18.8.2025

Các khối lớp khác tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với khai giảng
Lào Cai

Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất ngày 20.8.2025

Học sinh toàn tỉnh tựu trường ngày 27.8.2025
Thái NguyênĐang cập nhật

Đang cập nhật

Phú Thọ Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bắc Ninh

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 20.8.2025

Học sinh toàn tỉnh, từ mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 26.8.2025

Hưng Yên

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025

Học sinh toàn tỉnh Hưng Yên tựu trường ngày 29.8.2025

TP.Hải PhòngĐang cập nhậtĐang cập nhật
Ninh Bình

Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ ngày 22.8.2025

Các khối lớp khác, ngày tựu trường là 29.8.2025
Quảng TrịĐang cập nhậtĐang cập nhật
TP.Đà NẵngĐang cập nhật

Đang cập nhật

Quảng Ngãi

Lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ 22.8.2025

Học sinh các khối lớp còn lại sẽ tựu trường ngày 29.82025

Gia LaiĐang cập nhậtĐang cập nhật
Khánh Hòa

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ ngày 20.8.2025

Học sinh các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 27.8.2025

Lâm Đồng

Học sinh tất cả khối học tựu trường từ ngày 25.8.2025

Học sinh tất cả khối học tựu trường từ ngày 25.8.2025

Đắk LắkĐang cập nhậtĐang cập nhật
TP.HCM

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ ngày 20.8.2025

Học sinh các khối lớp còn lại tựu trường 25.8.2025
Đồng Nai

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm nhất ngày 22.8.2025

Các khối các lớp còn lại tựu trường ngày 28.8.2025

Tây NinhHọc sinh lớp 1 tựu trường 21.8.2025

Học sinh các lớp còn lại, mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên đồng loạt tựu trường ngày 28.8.2025

TP.Cần Thơ

Học sinh lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025. Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 25.8.2025

Khối mầm non và các lớp còn lại tiểu học tựu trường ngày 28.8.2025. Các khối còn lại THCS, THPT, giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 29.8.2025.

Vĩnh Long

Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường từ ngày 25.8.2025

Các khối lớp còn lại tựu trường từ ngày 28.8.2025

Đồng ThápHọc sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025Học sinh các lớp còn lại, ngày 29.8.2025
Cà Mau

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ 25.8.2025

Các khối lớp khác tựu trường từ 28.8.2025

An Giang

Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ ngày 22.8.2025

Học sinh các khối lớp khác, tựu trường ngày 29.8.2025



