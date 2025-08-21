Lịch tựu trường 34 tỉnh, thành khác nhau ra sao, nơi nào sớm nhất?

Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó cả nước khai giảng cùng một thời điểm sáng 5.9.2025, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Lịch tựu trường của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có gì đặc biệt? Tỉnh thành nào sẽ đón học sinh trở lại trường sớm nhất?
Sáng nay, 20.8.2025, học sinh lớp 1, 9, 12 của TP.HCM đã tựu trường.
Tính đến thời điểm này, Tuyên Quang là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất (học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 18.8.2025).
Thanh Niên Online xin thống kê lịch tựu trường năm học 2025 - 2026 của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh để bạn đọc tham khảo:
Thời gian tựu trường 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp:
|Tỉnh, thành phố
|Những học sinh tựu trường sớm
|Ngày tựu trường toàn trường
|TP.Hà Nội
|Đang cập nhật
Đang cập nhật
|TP.Huế
Học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tựu trường ngày 21.8.2025
Các khối lớp còn lại tựu trường ngày 25.8.2025
|Quảng Ninh
|Đang cập nhật
|Đang cập nhật
|Lai Châu
|Đang cập nhật
|Đang cập nhật
|Thanh Hóa
|Đang cập nhật
|Nghệ An
Toàn ngành giáo dục sẽ tựu trường vào ngày 25.8.2025
Toàn ngành giáo dục sẽ tựu trường vào ngày 25.8.2025
|Điện Biên
|Đang cập nhật
|Đang cập nhật
|Sơn La
Lớp 1, 9, 12 tựu trường ngày 22.8.2025
|Các khối lớp còn lại tựu trường 29.8.2025
|Lạng Sơn
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025
Học sinh các khối còn lại tựu trường ngày 29.8.2025
|Hà Tĩnh
Học sinh khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025
Các khối lớp còn lại tựu trường ngày 29.8.2025
|Cao Bằng
Sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5.9.2025
Sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng
Lịch tựu trường 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sắp xếp:
Ngày tựu trường học sinh lớp 1
|Ngày tựu trường các khối khác
|Tuyên Quang
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 18.8.2025
|Các khối lớp khác tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với khai giảng
|Lào Cai
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất ngày 20.8.2025
|Học sinh toàn tỉnh tựu trường ngày 27.8.2025
|Thái Nguyên
|Đang cập nhật
Đang cập nhật
|Phú Thọ
|Đang cập nhật
Đang cập nhật
|Bắc Ninh
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 20.8.2025
Học sinh toàn tỉnh, từ mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 26.8.2025
|Hưng Yên
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025
Học sinh toàn tỉnh Hưng Yên tựu trường ngày 29.8.2025
|TP.Hải Phòng
|Đang cập nhật
|Đang cập nhật
|Ninh Bình
Lớp 1, 9, 12 tựu trường từ ngày 22.8.2025
|Các khối lớp khác, ngày tựu trường là 29.8.2025
|Quảng Trị
|Đang cập nhật
|Đang cập nhật
|TP.Đà Nẵng
|Đang cập nhật
Đang cập nhật
|Quảng Ngãi
Lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ 22.8.2025
Học sinh các khối lớp còn lại sẽ tựu trường ngày 29.82025
|Gia Lai
|Đang cập nhật
|Đang cập nhật
|Khánh Hòa
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ ngày 20.8.2025
Học sinh các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 27.8.2025
|Lâm Đồng
Học sinh tất cả khối học tựu trường từ ngày 25.8.2025
Học sinh tất cả khối học tựu trường từ ngày 25.8.2025
|Đắk Lắk
|Đang cập nhật
|Đang cập nhật
|TP.HCM
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ ngày 20.8.2025
|Học sinh các khối lớp còn lại tựu trường 25.8.2025
|Đồng Nai
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm nhất ngày 22.8.2025
Các khối các lớp còn lại tựu trường ngày 28.8.2025
|Tây Ninh
|Học sinh lớp 1 tựu trường 21.8.2025
Học sinh các lớp còn lại, mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên đồng loạt tựu trường ngày 28.8.2025
|TP.Cần Thơ
Học sinh lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025. Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 25.8.2025
Khối mầm non và các lớp còn lại tiểu học tựu trường ngày 28.8.2025. Các khối còn lại THCS, THPT, giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 29.8.2025.
|Vĩnh Long
Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường từ ngày 25.8.2025
Các khối lớp còn lại tựu trường từ ngày 28.8.2025
|Đồng Tháp
|Học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường ngày 22.8.2025
|Học sinh các lớp còn lại, ngày 29.8.2025
|Cà Mau
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ 25.8.2025
Các khối lớp khác tựu trường từ 28.8.2025
|An Giang
Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ ngày 22.8.2025
|Học sinh các khối lớp khác, tựu trường ngày 29.8.2025
Bình luận (0)