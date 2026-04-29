Liên đoàn Cờ TP.HCM muốn đổi tên gọi mới

Hoàng Quỳnh
29/04/2026 19:23 GMT+7

Đại hội Liên đoàn Cờ TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua đề xuất đổi tên gọi mới nhằm phát triển toàn diện.

Liên đoàn Cờ TP.HCM đổi mới để phát triển

Hôm nay (29.4) diễn ra Đại hội Liên đoàn Cờ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra trong bối cảnh bổ sung thêm thành viên từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi sáp nhập vào TP.HCM. Đáng chú ý là việc Liên đoàn Cờ TP.HCM biểu quyết lựa chọn tên gọi mới là Liên đoàn Thể thao trí tuệ TP.HCM.

Các đại biểu dự Đại hội Liên đoàn Cờ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua đề xuất đổi tên gọi mới là Liên đoàn Thể thao trí tuệ TP.HCM

ẢNH: VĨNH TOÀN

Tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cờ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Phước Trung chia sẻ với PV Thanh Niên: "Không phải đến bây giờ mà các nhiệm kỳ trước đã đề xuất đổi tên Liên đoàn Cờ TP.HCM thành Liên đoàn Thể thao trí tuệ TP.HCM. Tên tiếng Anh của liên đoàn cũng mang nghĩa là Liên đoàn Thể thao trí tuệ TP.HCM rồi nhưng không rõ vì sao tên tiếng Việt vẫn là Liên đoàn Cờ TP.HCM. Trong quá trình làm việc thời gian qua, tôi thấy có những môn thể thao trí tuệ có sự phát triển mạnh tại TP.HCM, đơn cử như môn bridge (đánh bài) từng được tổ chức ở Đại hội thể thao trí tuệ thế giới, ASIAD lẫn SEA Games. Nếu quản lý hoạt động tốt môn này sẽ tạo bước đột phá lớn cho môn thể thao này tại TP.HCM, kết hợp với du lịch".

Lãnh đạo Liên đoàn Cờ TP.HCM cho biết Sở VH-TT TP.HCM cũng đồng tình với đề xuất đổi tên thành Liên đoàn Thể thao trí tuệ TP.HCM. Bước tiếp theo là liên đoàn báo cáo, đề xuất, xin phép đến các cơ quan có thẩm quyền.

Liên đoàn Cờ TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 tăng thành viên sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

ẢNH: VĨNH TOÀN

Thời gian gần đây, Liên đoàn Cờ TP.HCM gặt hái khá nhiều thành công, nổi bật nhất là danh hiệu vô địch thế giới năm 2025 của kỳ thủ Lại Lý Huynh. Bên cạnh đó TP.HCM cũng đăng cai tổ chức các giải cờ vua, cờ tướng, cờ vây trong hệ thống thi đấu quốc gia, tạo cơ hội tranh tài cho hàng nghìn VĐV. 

Ông Nguyễn Phước Trung cho biết, mục tiêu của Liên đoàn Cờ TP.HCM trong nhiệm kỳ mới là thúc đẩy phong trào tập luyện cờ theo chủ trương xã hội hóa, góp phần nâng cao thể chất và trí tuệ người Việt Nam; huy động nguồn lực xã hội để phát triển bền vững các môn cờ tại TP.HCM; duy trì vị thế dẫn đầu khi tham dự các giải quốc gia, giải quốc tế...

Ông Nguyễn Phước Trung đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Cờ TP.HCM

Ông Nguyễn Phước Trung được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Cờ TP.HCM nhiệm kỳ V (2024-2029).

Liên đoàn Cờ vua Nga sắp rời châu Âu gia nhập châu Á

Tài chính Liên đoàn Cờ vua thế giới bị 'chiếu bí'

