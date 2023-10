Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam

Liên hoan nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, trình chiếu 8 bộ phim điện ảnh Nhật nổi tiếng: Cú úp rổ đầu tiên, Nước xuôi biển lớn, Hai kẻ dối trá, Tình ta đẹp tựa đóa hoa, Người cha của xe lửa dải ngân hà, Quả cảm: Thanh xuân chiến ký, Những nét bút diệu kỳ, Người đàn ông đó.



Cảnh trong phim Tình ta đẹp tựa đóa hoa do Doi Nobuhiro đạo diễn BTC

Trong đó, một số bộ phim đáng chú ý như Cú úp rổ đầu tiên (The First Slam Dunk) của đạo diễn Inoue Takehiko, được chuyển thể từ loạt truyện tranh từng làm mưa làm gió Slam Dunk. Tình ta đẹp tựa đóa hoa (We Made a Beautiful Bouquet) cũng là một trong những bộ phim tình cảm rất được yêu thích trên Netflix.

Liên hoan phim diễn ra ở 4 địa điểm: rạp Cinestar - TP.HCM (từ 27.10 - 9.11), rạp Metiz - Đà Nẵng (từ 17 - 19.11), rạp Galaxy Nguyễn Kim - Hải Phòng (từ 1 - 3.12) và Trung tâm chiếu phim Quốc gia - Hà Nội (từ 8 - 21.12).