Thời sự

Liên tiếp 3 con tàu bị nạn trên biển Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
19/08/2025 09:44 GMT+7

Chỉ trong buổi chiều 18.8, trên vùng biển Quảng Ninh đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng khiến 3 tàu bị chìm. Rất may, lực lượng cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, cứu sống 15 thuyền viên trên các tàu bị nạn.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 18.8, 2 tàu hàng HD 6689 và HD 6969 thuộc Công ty TNHH Quyền Phúc đang trên hành trình từ cảng Hòn Nét (Quảng Ninh) về Kinh Môn (Hải Phòng) thì bất ngờ va phải đá ngầm tại vùng biển Cống Đỏ  (Quảng Ninh).

Ba tàu chìm liên tiếp trên biển Quảng Ninh, 15 thuyền viên thoát nạn trong gang tấc - Ảnh 1.

Tàu HD 6969 bị thủng khoang hàng sau vụ tai nạn

ẢNH: N.T

Vụ va chạm khiến tàu HD 6689, do thuyền trưởng Đàm Văn Doanh (42 tuổi), điều khiển, bị lật úp và chìm hoàn toàn. Các thuyền viên trên tàu nhanh chóng được lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, đưa vào bờ an toàn; tàu HD 6969 bị thủng khoang hàng, nên được điều quay lại khu vực cảng Hòn Nét để sang tải.

Chỉ 10 phút sau, một vụ đắm tàu khác tiếp tục xảy ra tại vùng biển Đặc khu Cô Tô, khi tàu cá TH-92056.TS, do anh Hà Văn Thiết (30 tuổi, quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh vỡ mũi. Con tàu sau đó bị chìm, kéo theo toàn bộ 10 thuyền viên rơi xuống biển.

Ba tàu chìm liên tiếp trên biển Quảng Ninh, 15 thuyền viên thoát nạn trong gang tấc - Ảnh 2.

Các ngư dân được cứu tại đồn biên phòng đảo Trần

ẢNH: ĐỒN BIÊN PHÒNG ĐẢO TRẦN

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng đảo Trần lập tức điều động lực lượng và phương tiện ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Đến 17 giờ cùng ngày, toàn bộ các ngư dân đã được đưa vào bờ, chăm sóc y tế, bố trí ăn nghỉ và hỗ trợ liên lạc với gia đình.

Hiện sức khỏe của cả 15 thuyền viên trên các phương tiện bị nạn đều ổn định. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đặc khu Cô Tô cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo ngư dân và các chủ phương tiện cần theo dõi sát tình hình thời tiết biển, không chủ quan với mưa gió, sóng lớn; chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi hoạt động trên biển.

Cảnh báo sạt lở, lũ quét khi áp thấp nhiệt đới vào đất liền

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh đặc khu Cô Tô Cảng Hòn Nét
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
