Liên tiếp các vụ chó thả rông tấn công người

Không xác định được chủ nuôi

Ngày 9.5, một con chó thả rông đã bất ngờ tấn công nhiều người đi đường ở xã Quỳnh Anh, Nghệ An. Người dân địa phương cho biết, con chó này không rõ chủ nuôi, chạy qua nhiều tuyến đường, gặp người thì lao vào cắn.

Chó thả rông ở P.Vinh Lộc, Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Hậu quả, có 6 người dân, gồm 3 học sinh, 3 người lớn bị con chó này tấn công bị thương, trong đó một nạn nhân phải nhập viện điều trị vì vết thương rất nặng. Người dân địa phương sau đó đã vây đánh chết con chó này, trong khi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chưa xác định được chủ nhân của nó.

Trung tâm tiêm chủng Minh Lương, nơi tiếp nhận các nạn nhân này tiêm phòng bệnh dại, cho biết trong vòng 1 tháng qua, trung tâm đã tiếp nhận 12 nạn nhân bị chó cắn đến tiêm phòng dại.

Trước đó, vào trung tuần tháng 4, bà N.T.N (ngụ P.Vinh Lộc, Nghệ An) đang đi bộ tập thể dục trên đường gần nhà cùng người hàng xóm thì bất ngờ bị một con chó dữ lao vào tấn công.

Bà N. la hét và tìm cách xua đuổi, nhưng con vật vẫn hung hãn lao vào cắn, khiến bà phải nhập viện với nhiều vết thương ở cánh tay. Con chó này sau đó tiếp tục tấn công thêm 2 phụ nữ khác đang đi tập thể dục trên địa bàn, khiến các nạn nhân bị thương ở vùng chân và ngực, trong đó một người phải nhập viện điều trị.

Điều đáng lo ngại là con chó này nghi đã bị bệnh dại, nhưng sau đó không rõ nó đi đâu. Chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, trích xuất camera để xác minh, truy tìm chủ nuôi nhưng vẫn chưa xác định được.

Cũng trong tháng 4, tại địa bàn xã Tân Châu (Nghệ An), con chó của một gia đình ở đây có biểu hiện mắc bệnh dại bất ngờ cắn hàng loạt con chó khác trong khu vực, sau đó lăn ra chết. Kết quả xét nghiệm xác định mẫu bệnh phẩm từ con chó này cho kết quả dương tính với virus dại. Rất may, con chó này chưa cắn người nào.

Một nạn nhân bị chó nuôi tấn công dẫn đến thương tích nặng ở tay ẢNH: CTV

Sau khi xác định con chó này đã tấn công 12 con chó khác, chính quyền địa phương đã tiêu hủy toàn bộ 12 con chó bị cắn, đồng thời triển khai khử trùng khu vực xuất hiện ổ dịch.

Nguy hiểm rình rập

Theo số liệu từ Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An, địa phương hiện có hơn 306.400 con chó nuôi tại các hộ gia đình. Tuy nhiên, chỉ khoảng 50 - 55% số con trên tổng đàn được tiêm phòng bệnh dại. Số liệu thống kê này có thể chưa đầy đủ vì nhiều hộ dân nuôi chó nhưng không khai báo với chính quyền địa phương hoặc tăng số lượng chó nuôi nhưng không khai báo để cập nhật.

Ông Trần Võ Ba, Phó chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu cán bộ thú y. Nhiều xã chỉ có 1 cán bộ thú y phụ trách tiêm phòng cho tổng đàn vật nuôi trên địa bàn, trong khi sau khi sáp nhập xã, số lượng vật nuôi trong xã rất lớn.

Theo ông Ba, các đợt tiêm phòng dại chó, mèo gần đây cũng cho thấy, mặc dù trước khi tiêm, chính quyền địa phương và ban cán sự xóm nhiều lần thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để người dân nhốt vật nuôi vào ngày tiêm, nhưng một số hộ dân vẫn không thực hiện.

Tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho chó nuôi ở Nghệ An ẢNH: CTV

Còn ông Hồ Nghĩa Đường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, thông tin, sau khi xảy ra vụ việc chó thả rông tấn công 6 người, chính quyền đã chỉ đạo theo dõi dịch tễ bệnh dại trong vùng. Việc xác định chủ nuôi rất khó khăn khi có thông tin con chó này chạy từ xã khác đến.

Xã Quỳnh Anh có hơn 2.660 con chó nuôi. Xã đã nhiều lần thông báo, khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng dại cho chó, mèo, quản lý chặt chẽ, không thả rông và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện nghi mắc bệnh dại, nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa chấp hành nghiêm túc.

Cũng theo ông Đường, hành vi thả rông chó đã có quy định xử phạt hành chính, nhưng để xác định chủ nuôi khi chó thả rông gặp khó khăn vì địa bàn rộng, vật nuôi di chuyển đi nhiều nơi.

Tại xã Tân Châu, sau khi xuất hiện ổ dịch bệnh dại, xã đã thành lập 34 tổ tuần tra tại 34 xóm. Các tổ này có nhiệm vụ vận động người dân tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo và không thả rông. Các gia đình thả rông chó, nếu bị phát hiện, các tổ tuần tra sẽ báo cáo lên xã để xử phạt hành chính. Tuy nhiên, lãnh đạo xã này cho hay, do địa bàn xã rộng, lực lượng tham gia các tổ còn mỏng, đa số đều kiêm nhiệm nên việc tuần tra, kiểm soát chưa đồng bộ.

"Chúng tôi sẽ chỉ đạo để tăng cường hiệu quả của các tổ tuần tra, sau một thời gian vận động, nhắc nhở, chúng tôi sẽ siết chặt và xử lý quyết liệt hơn đối với các trường hợp vi phạm" vị này nói.