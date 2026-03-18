Cần giải pháp 'nặng đô' với nạn chó thả rông

Theo đó, nhiều người dân tại khu dân cư Phú Xuân (xã Nhà Bè, TP.HCM) phản ánh đến Thanh Niên tình trạng chó thả rông tràn lan, gây hàng loạt vụ tai nạn. Tình trạng trên từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân mỗi khi ra đường.

Tai nạn bất ngờ

Một nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Tuấn (44 tuổi, đường số 5, khu dân cư Phú Xuân) kể về tai nạn của mình vào 5.2025. Khi đó, đang lưu thông, ông Tuấn bất ngờ va chạm với một con chó băng ngang đường khiến ông bị ngã và gãy 2 xương sườn, nhiều chấn thương ở tay chân, vợ ông cũng bị thương.

Đồng cảnh ngộ với ông Tuấn, bạn đọc Lê Văn Nghĩa kể: "Tôi là nạn nhân của chó thả rông. Xe tôi đang chạy, 2 con chó rượt nhau chui thẳng vào gầm xe máy của tôi. Nó rượt cắn nhau ở đâu từ bên trong lao ra, làm tôi hứng trọn nỗi ám ảnh không muốn nhớ lại. Đọc bài này tự nhiên ký ức ám ảnh ùa về, chó không biết của nhà nào thả, rồi đi kiện cáo ai bây giờ".

Người điều khiển xe máy ám ảnh khi chạy vào hẻm gặp bầy chó thả rông bủa vây Ảnh: Trần Kha

Bạn đọc Nghĩa mong muốn: "Những người thương yêu, coi chó như con thì nên ôm nó trong lòng giúp. Đừng báo hại người khác, có thể đổi bằng cả tính mạng của người ta. Tôi ủng hộ việc thành lập Đội bắt chó thả rông và giữ luôn người thả rông chó". Bạn đọc Tuan Hoang kể thêm: "Tôi từng chứng kiến trong xóm mình cả nhà kia chở con nít đang chạy thì giật mình vì chó từ đâu xông ra. May mắn là người chồng gắng ghì xe lại, không thì hậu quả không tưởng tượng nổi".

Bạn đọc Lan Mai Ngoc nhận xét: "Những ai nuôi chó mà cứ thả rông không rọ mõm, không quản lý thì thật là vô ý thức. Chó có thể cắn người, có thể lao qua đường, là nguyên nhân gây tai nạn giao thông chết người chứ chẳng chơi".

Mong có giải pháp triệt để

Lâu nay, Thanh Niên đã có rất nhiều bài viết cảnh báo và lên án hiện tượng chó thả rông ở nhiều địa phương khác nhau. Trong đó, vấn đề được nhiều bạn đọc đặt ra là cần xử lý trách nhiệm nặng hơn đối với những người nuôi chó vô ý thức.

Nhiều bạn đọc cho rằng hành vi nuôi và quản lý thú cưng kiểu này là rất vô ý thức, có thể gây tai nạn chết người và người nuôi phải chịu trách nhiệm thật nặng. Bạn đọc Hoa Phat kiến nghị: "Xử phạt nặng và thậm chí là xử lý hình sự để làm gương đối với những chủ nuôi để chó cắn người hoặc gây tai nạn. Chứ cứ nhắc nhở, cam kết hoài thì vẫn đâu vào đấy cả thôi".

Ở góc độ quản lý, nhiều bạn đọc mong muốn chính quyền có giải pháp triệt để, tổng quát hơn về tình trạng "gây đau đầu kinh niên này". Bạn đọc T.Khang bình luận: "Địa bàn chưa thấy đi sâu đi sát, mới sáng ra trước nhà đầy phân chó, chó chạy lung tung đầy hẻm. Chính quyền thành phố cần tích cực trong việc phạt nặng hoặc tạm giữ chó thả rông".

Bạn Niek Nguyen viết: "Nhà nước đã có văn bản xử phạt khá chi tiết áp dụng cho người nuôi chó nhưng văn bản chưa đủ mức chế tài và chỉ giao chung cho UBND xã/phường chịu trách nhiệm nên hầu như vấn đề chó thả rông chưa được giải quyết tốt". Cùng ý kiến, bạn đọc Haivantran177 bình luận: "Chó thả rông phóng uế bừa bãi, rượt cắn người đi bộ, băng ngang đường đột ngột gây tai nạn... là những vấn nạn thường xuyên kéo dài từ rất nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm vì đa phần nạn nhân không trình báo. Tôi nghĩ đây là vấn đề lớn cho cộng đồng cần được quan tâm nữa".

Giải pháp bạn đọc này đưa ra là: "Thành lập các đội bắt chó thả rông, xử phạt nặng các chủ chó thả rông hoặc truy tố nếu để chó gây tai nạn cho người đi đường thì mới hy vọng chấm dứt vấn đề này cho cộng đồng".

Con chó không có lỗi, quan trọng là người nuôi và thái độ giữ mỹ quan đô thị của người đó thế nào. Tran Ngoc Mien Nước ngoài làm gì có chuyện chó thả rông như mình. Cho chó đi dạo hay đi vệ sinh lúc nào cũng có chủ dẫn và cũng có cả dụng cụ để xử lý chất thải của nó. Phuong Manh



