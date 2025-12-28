Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Lăng kính bạn đọc

Không để người dân bất an với nạn chó thả rông

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
28/12/2025 06:34 GMT+7

Nhiều bạn đọc Thanh Niên bức xúc trước nạn chó thả rông, cắn người và đề nghị mạnh tay xử phạt, thường xuyên kiểm tra...

Như Thanh Niên đã thông tin, luật sư (LS) Nguyễn Minh Trí, Đoàn LS TP.HCM, cho biết việc quản lý chó mèo đã được luật hóa rất rõ ràng, ràng buộc trách nhiệm của chủ nuôi.

Lăng kính bạn đọc: Không để người dân bất an với nạn chó thả rông - Ảnh 1.

Chó thả rông trên vỉa hè ở TP.HCM khiến người đi tập thể dục e dè

ẢNH: LÊ CẦM

Theo điều 66 luật Chăn nuôi năm 2018, chủ nuôi phải tuân thủ các nghĩa vụ sau: tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định; khi nghi ngờ thú cưng có dấu hiệu bệnh dại, phải báo ngay cho UBND cấp xã hoặc cán bộ thú y cơ sở và phối hợp xử lý; giữ vệ sinh môi trường; nếu thú cưng tấn công hoặc gây thiệt hại, chủ nuôi phải bồi thường theo quy định pháp luật. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989, khoản 2 điều 11 còn quy định: "Nghiêm cấm việc thả rông chó ở thành phố, thị xã và thị trấn; chó nuôi phải được tiêm phòng theo quy định của cơ quan thú y".

Trường hợp chủ nuôi buông lỏng quản lý thú cưng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như gây chết người, chủ nuôi có thể bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định của bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Như vậy, việc thả rông thú cưng (đặc biệt là chó, mèo) là hành vi vi phạm pháp luật và có thể khiến chủ nuôi phải gánh chịu nhiều hậu quả pháp lý bất lợi về dân sự, hành chính hoặc thậm chí là hình sự.

Khổ vì chó thả rông

"Báo Thanh Niên vừa rồi có loạt bài Nhức nhối trộm chó, mèo ở TP.HCM, tiếp đó có bài Chịu trách nhiệm hình sự tội gì nếu thú cưng gây chết người?. Nạn trộm, chó mèo đúng là gây nhức nhối thật, nhưng thử hỏi vì sao lại có trộm chó, mèo? Nếu như không ai thả rông chó, mèo thì bọn trộm chó, mèo gần như không có đất sống. LS cũng đã nói: việc thả rông chó, mèo là hành vi vi phạm pháp luật. Thế mà nhiều người nuôi vẫn cứ điếc không sợ súng!", BĐ Hoa Minh bình luận.

Cùng quan điểm, BĐ Lê Hoài Nam cho biết thêm: "Tôi lên án nạn trộm chó, mèo; nhưng cũng phải nói: những người nuôi chó nơi tôi ở rất thiếu ý thức, để chó sủa làm mất giấc ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe hàng xóm… Chó vệ sinh trên vỉa hè, nếu không để ý sẽ giẫm đạp lên, nhiều lúc không dám đi bộ...".

Hậu quả khó lường

BĐ Hung Nguyen cho biết: "Mới đây UBND TP.HCM đã có quyết định yêu cầu chủ nuôi phải khai báo việc nuôi chó, mèo tại UBND xã, phường... Không biết đã khai báo thế nào, nhưng chỗ tôi ở chưa thấy gì. Chẳng lẽ lại bó tay với nạn chó thả rông?".

Cùng bức xúc, BĐ Dung Van viết: "Thực tế đã có những vụ chó thả rông cắn người gây thương tích, thậm chí chết người, nhưng nhiều người nuôi vẫn cứ như không biết. Cách đây gần 1 năm, ngày 25.12.2024, tòa án ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã tuyên phạt một bị cáo mức án 2 năm 6 tháng tù vì thiếu giám sát, quản lý khi thả rông 2 con chó béc giê, không rọ mõm, không trông giữ dẫn đến việc chó tấn công khiến 1 bé gái thiệt mạng. Bài học này đã đủ chưa?".

"Rất mong các địa phương vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, không để người dân phải bất an với nạn chó thả rông, gây bức xúc lâu nay", BĐ Binh nêu ý kiến.

* Khu nhà tôi chó vẫn chạy đầy đường, xả bậy bừa bãi! Mong cơ quan chức năng làm nghiêm.

Phong Ha

* Mong các chủ nuôi hãy nhốt chó trong nhà để tránh bị trộm khi thả rông, cũng như vì sự an toàn cho lối xóm và người qua đường. Cảm ơn!

Van Van


Tin liên quan

Bất an với nạn chó thả rông

Bất an với nạn chó thả rông

Liên tiếp xảy ra các vụ chó cắn người gần đây đã khiến nhiều bạn đọc lo lắng, bất an. Nhiều ý kiến mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả hơn đối với nạn chó thả rông, bên cạnh việc nâng cao ý thức của những người nuôi chó.

TP.Thủ Đức: Hớt hải lùa chó, phản ứng dữ dội khi chó thả rông bị bắt đi

Đội bắt chó thả rông đầu tiên ở Đồng Nai 'than khó' khi hoạt động

Khám phá thêm chủ đề

Chó thả rông Thú cưng Bệnh dại nuôi chó mèo thả rông chó mèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận