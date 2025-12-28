Không để người dân bất an với nạn chó thả rông

Như Thanh Niên đã thông tin, luật sư (LS) Nguyễn Minh Trí, Đoàn LS TP.HCM, cho biết việc quản lý chó mèo đã được luật hóa rất rõ ràng, ràng buộc trách nhiệm của chủ nuôi.

Chó thả rông trên vỉa hè ở TP.HCM khiến người đi tập thể dục e dè ẢNH: LÊ CẦM

Theo điều 66 luật Chăn nuôi năm 2018, chủ nuôi phải tuân thủ các nghĩa vụ sau: tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định; khi nghi ngờ thú cưng có dấu hiệu bệnh dại, phải báo ngay cho UBND cấp xã hoặc cán bộ thú y cơ sở và phối hợp xử lý; giữ vệ sinh môi trường; nếu thú cưng tấn công hoặc gây thiệt hại, chủ nuôi phải bồi thường theo quy định pháp luật. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989, khoản 2 điều 11 còn quy định: "Nghiêm cấm việc thả rông chó ở thành phố, thị xã và thị trấn; chó nuôi phải được tiêm phòng theo quy định của cơ quan thú y".

Trường hợp chủ nuôi buông lỏng quản lý thú cưng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như gây chết người, chủ nuôi có thể bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo quy định của bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Như vậy, việc thả rông thú cưng (đặc biệt là chó, mèo) là hành vi vi phạm pháp luật và có thể khiến chủ nuôi phải gánh chịu nhiều hậu quả pháp lý bất lợi về dân sự, hành chính hoặc thậm chí là hình sự.

Khổ vì chó thả rông

"Báo Thanh Niên vừa rồi có loạt bài Nhức nhối trộm chó, mèo ở TP.HCM, tiếp đó có bài Chịu trách nhiệm hình sự tội gì nếu thú cưng gây chết người?. Nạn trộm, chó mèo đúng là gây nhức nhối thật, nhưng thử hỏi vì sao lại có trộm chó, mèo? Nếu như không ai thả rông chó, mèo thì bọn trộm chó, mèo gần như không có đất sống. LS cũng đã nói: việc thả rông chó, mèo là hành vi vi phạm pháp luật. Thế mà nhiều người nuôi vẫn cứ điếc không sợ súng!", BĐ Hoa Minh bình luận.

Cùng quan điểm, BĐ Lê Hoài Nam cho biết thêm: "Tôi lên án nạn trộm chó, mèo; nhưng cũng phải nói: những người nuôi chó nơi tôi ở rất thiếu ý thức, để chó sủa làm mất giấc ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe hàng xóm… Chó vệ sinh trên vỉa hè, nếu không để ý sẽ giẫm đạp lên, nhiều lúc không dám đi bộ...".

Hậu quả khó lường

BĐ Hung Nguyen cho biết: "Mới đây UBND TP.HCM đã có quyết định yêu cầu chủ nuôi phải khai báo việc nuôi chó, mèo tại UBND xã, phường... Không biết đã khai báo thế nào, nhưng chỗ tôi ở chưa thấy gì. Chẳng lẽ lại bó tay với nạn chó thả rông?".

Cùng bức xúc, BĐ Dung Van viết: "Thực tế đã có những vụ chó thả rông cắn người gây thương tích, thậm chí chết người, nhưng nhiều người nuôi vẫn cứ như không biết. Cách đây gần 1 năm, ngày 25.12.2024, tòa án ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã tuyên phạt một bị cáo mức án 2 năm 6 tháng tù vì thiếu giám sát, quản lý khi thả rông 2 con chó béc giê, không rọ mõm, không trông giữ dẫn đến việc chó tấn công khiến 1 bé gái thiệt mạng. Bài học này đã đủ chưa?".

"Rất mong các địa phương vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, không để người dân phải bất an với nạn chó thả rông, gây bức xúc lâu nay", BĐ Binh nêu ý kiến.

* Khu nhà tôi chó vẫn chạy đầy đường, xả bậy bừa bãi! Mong cơ quan chức năng làm nghiêm. Phong Ha * Mong các chủ nuôi hãy nhốt chó trong nhà để tránh bị trộm khi thả rông, cũng như vì sự an toàn cho lối xóm và người qua đường. Cảm ơn! Van Van



