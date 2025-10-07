Triệt tận gốc nạn trộm chó

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với hai nghi phạm trộm chó, gồm Trần Minh Trung (25 tuổi, ở TP.HCM), Nguyễn Thành Vinh (23 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi "trộm cắp tài sản"; Trần Thị Vân (41 tuổi) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp nhóm trộm chó ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Trung bàn bạc với Vinh, chuẩn bị công cụ đi trộm chó để kiếm tiền tiêu xài. Rạng sáng 2.10, Trung và Vinh dùng súng điện tự chế, bắt trộm được 4 con chó tại P.Lái Thiêu và P.Thuận An (Bình Dương cũ), đem số chó này đến bán cho Vân ở P.Trung Mỹ Tây (Q.12 cũ) với giá 40.000 đồng/kg. Trong lúc đang cân chó thì cả nhóm bị công an kiểm tra, bắt quả tang. Lực lượng chức năng còn thu giữ 1 bộ súng bắn điện tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy gây án... Theo kết quả giám định của cơ quan công an, 4 con chó bị trộm có trị giá hàng chục triệu đồng. Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên.

Không có người mua thì sẽ không nạn trộm chó

"Trước đây cũng có nhiều vụ trộm chó và công an đã bắt được kẻ trộm, nhưng vấn nạn bắt trộm chó vẫn không thấy giảm rõ rệt. Vụ này công an bắt kẻ trộm chó và bắt quả tang cả người mua chó trộm, vậy là triệt được một nguồn tiêu thụ chó trộm. Hoan hô các anh công an", bạn đọc (BĐ) Cong Thang2000 cho biết.

Cùng ý kiến, BĐ Thanh Tam nói thêm: "Các anh công an đã có cách làm mới, đánh thẳng vào đầu mối tiêu thụ, cắt đứt "chuỗi cung ứng" chó trộm". BĐ Trung Quang bày tỏ: "Đề nghị công an mạnh tay xử lý các quán bán thịt chó, tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc là sẽ ngăn chặn được nạn bắt trộm chó. Thịt chó các quán bán không có giấy tờ kiểm dịch vệ sinh, không có hóa đơn mua bán là có thể xử lý ngay". BĐ Lài Lê Thị Thu cũng cho biết: "Đề nghị cơ quan chức năng xét xử nghiêm khắc để làm gương. Như thế này thì "cẩu tặc" và kẻ cấu kết phải chuyển nghề". BĐ Tuan duong van thì nhận xét: "Không có người mua thì sẽ không còn tệ nạn trộm chó".

Không thả rông chó

Bên cạnh việc hoan nghênh công an đã triệt được một đầu mối trộm và tiêu thụ chó trộm, nhiều BĐ cũng nhắc nhở nhau về việc nuôi chó. "Gần đây có mấy vụ chết người vì bị chó cắn, làm nhiều người bất an. Như hồi tháng 8.2025, ở xã Xuân Sơn và xã Nghĩa Thành (TP.HCM) có 2 người tử vong do bị chó cắn. Hay cuối tháng 9 mới đây, một bé trai được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 do bị chó béc giê của hàng xóm tấn công. Tôi tha thiết đề nghị những người nuôi chó phải chấp hành tốt các quy định về vật nuôi, tuyệt đối không thả rông chó", BĐ Hoang Minh bức xúc cho biết.

BĐ Lê Hoài Nam nhận xét: "Chúng ta còn thờ ơ với nạn chó chạy lung tung ngoài đường. Chó thả rông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông… Rất mong các địa phương mạnh tay xử phạt những người nuôi chó mà vi phạm các quy định chung".

"Chó thả rông là nỗi bất an cho nhiều người, nhất là các em nhỏ. Đó là chưa kể đến nạn phóng uế bừa bãi của chúng. Còn nữa, chó thả rông là "mồi ngon" cho kẻ trộm chó. Vậy mà hành vi để chó thả rông phóng uế bừa bãi nơi công cộng chỉ bị phạt mấy trăm ngàn đồng, không đủ sức răn đe. Đề nghị nâng mức phạt, cứ chó thả rông là phạt 5 - 10 triệu đồng chẳng hạn, để nhiều người hay thả rông chó có ý thức hơn", BĐ Hung Dung ý kiến.

* Cần xử lý mạnh tay cả những kẻ trộm chó và mua bán chó trộm. Nguyễn Vũ * Nói hoài nói mãi vẫn chưa hết. Chó thả rông không bịt mõm vẫn chạy đầy đường… thanh vu le



