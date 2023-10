Liên tiếp trễ hẹn hoàn học phí cho phụ huynh, Apax Leaders nói gì?

Câu chuyện hoàn học phí giữa Apax Leaders với phụ huynh vẫn "nóng" đến thời điểm hiện tại NGỌC LONG

Trưa 17.10, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) gửi thư xin lỗi đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm về tiến độ hoàn học phí. Văn bản được ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Tổng giám đốc Apax Leaders, ký và đóng dấu vào hôm qua (16.10).



Trong thư xin lỗi, Apax Leaders thừa nhận ban lãnh đạo công ty đã chưa thực hiện đúng tiến độ hoàn học phí theo biên bản đã ký với các phụ huynh miền Nam, "ảnh hưởng ít nhiều đến các em học sinh, khiến các bậc phụ huynh lo lắng và bức xúc trong thời gian dài vừa qua".



Theo Apax Leaders, sau khi trở lại hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, công ty đã ưu tiên mọi nguồn lực để ổn định học tập cho học viên hiện tại, đồng thời đảm bảo quyền lợi của học viên có nhu cầu hoàn học phí. "Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, có nhiều khó khăn phát sinh ngoài dự kiến dẫn đến kế hoạch hoàn phí cho quý phụ huynh bị chậm hơn so với cam kết", văn bản lý giải.

"[Ban lãnh đạo Apax] xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất, khẩn khoản, nghiêm túc nhận trách nhiệm với các quý phụ huynh và các em học sinh... Apax luôn luôn ý thức và nỗ lực xây dựng nguồn lực tài chính vững chắc để có cơ sở thực hiện nghĩa vụ hoàn phí với quý phụ huynh", thông báo viết, song không nêu rõ khi nào sẽ tiếp tục hoàn học phí cho phụ huynh.

Trước đó, vì bị trễ hẹn hoàn học phí, hàng chục phụ huynh Apax Leaders đã tập trung tại trung tâm Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) vào chiều 10.10 để đòi tiền, nhưng không có kết quả. Cụ thể, theo biên bản ký với phụ huynh hồi tháng 4, lãnh đạo Apax Leaders chia phụ huynh thành 2 nhóm để tiến hành hoàn trả học phí.

Nhóm 1 gồm những trường hợp đã xác nhận số dư học phí, có lộ trình hoàn phí, bị quá hạn trả theo các cam kết trước đó ký với đại diện của Apax Leaders. Với nhóm này, công ty hứa sẽ hoàn học phí trong 3 đợt, từ ngày 9.6-20.8 qua tài khoản ngân hàng, lần lượt với 20% ở lần đầu và 40% học phí ở 2 lần sau. Những phụ huynh chỉ cần được hoàn trả dưới 5 triệu học phí sẽ được thanh toán tất cả trong lần đầu.

Nhóm 2 là số phụ huynh còn lại, gồm đã xác nhận, đã có hoặc chưa có lộ trình, chưa xác nhận. Các trường hợp này được chia thành 5 đợt thanh toán, mỗi lần 20% chuyển qua tài khoản ngân hàng. Trong đó, có 3 đợt vào năm 2023 lần lượt ở các ngày 9.10, 20.11 và 20.12, cùng 2 đợt ở năm 2024 ngày 20.3 và 20.4. Đây cũng là nhóm phụ huynh đông đảo nhất.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh cho biết vẫn chưa nhận được tiền (đối với nhóm 2), hoặc chưa nhận được đủ tiền từ Apax Leaders (đối với nhóm 1) vì công ty này liên tiếp trễ hẹn.

Lùm xùm giữa Apax Leaders và phụ huynh TP.HCM bắt đầu từ tháng 11.2022. Nhiều phụ huynh tố các trung tâm không đảm bảo chất lượng, tự ý đóng cửa và Apax Leaders nhiều lần thất hứa hoàn học phí rồi cắt liên lạc. Đến đầu tháng 4, công ty mới chính thức chốt với phụ huynh lộ trình trả tiền nhưng vấn đề học phí vẫn dùng dằng đến hiện tại.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại TP.HCM và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo Apax Leaders của phụ huynh. Trên trang thông tin dịch vụ của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện chỉ có cơ sở Phan Xích Long và cơ sở Him Lam (Q.6) được cấp phép hoạt động, còn 39/41 trung tâm khác bị đình chỉ, trong đó một nơi đã giải thể.