Liên tiếp xảy ra các vụ nữ sinh đánh nhau ở Đắk Lắk

Ngày 3.11, ông Lê Thanh Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Tùng Mậu (xã Ea Wer, Đắk Lắk), xác nhận một nữ sinh của trường vừa bị bạn đánh, đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Dương, phía nhà trường đã làm việc với những học sinh liên quan để nắm thông tin và có báo cáo vụ việc gửi UBND xã Ea Wer. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nữ sinh bị thương.

Hai nhóm nữ sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Ea Phê, Đắk Lắk) đánh nhau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Bác sĩ cho biết nữ sinh bị bạn đánh bị thương phần mềm, tinh thần có suy sụp. Chúng tôi đã động viên, thăm hỏi và có những biện pháp để chấn chỉnh tình hình", ông Dương nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 31.10, em C.B.Y (học lớp 8 tại phân hiệu của Trường THCS Hồ Tùng Mậu), gặp hai học sinh lớp 9 cùng trường để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn và bị đánh.

Cùng ngày 3.11, ông Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Ea Phê, Đắk Lắk), cho biết nhà trường đang làm việc với những học sinh liên quan vụ đánh nhau xảy ra tại quán cơm gần trường.

"Vụ xô xát xảy ra hôm 2.11 giữa hai nhóm nữ sinh. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội. Ngoài làm việc với những học sinh liên quan, nhà trường cũng mời phụ huynh các em đến để phối hợp, có biện pháp giáo dục, răn đe phù hợp", ông Thành nói.

Ông Thành cho biết thêm, phía nhà trường cũng phối hợp với Công an xã Ea Phê để xử lý vụ việc.