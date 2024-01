Liên tục các trường hợp bị dập nát tay do pháo nổ

Những ngày gần đây, các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật chi trên và y học thể thao (Bệnh viện hữu nghị Việt Đức) liên tục tiếp nhận và điều trị các trường hợp tai nạn do pháo tự chế phát nổ. Hầu hết bệnh nhân đều thuộc độ tuổi thanh thiếu niên, đang đi học. Tai nạn gây thương tổn nặng ở bàn tay và để lại hậu quả tàn phế suốt đời.

Bác sĩ Lưu Danh Huy, Phó trưởng khoa Phẫu thuật chi trên và y học thể thao thăm khám và tư vấn cho người bệnh sau phẫu thuật

B.NGỌC

Trong số 4 ca tai nạn do pháo nổ nhập viện gần đây nhất có bệnh nhi P.T.N (14 tuổi, trú Bắc Giang). Theo lời kể của gia đình, do tò mò, cháu đã sử dụng pháo và bị tai nạn khi đang cầm trên tay dẫn đến khiến bàn tay dập nát.

Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện tuyến dưới sơ cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Việt Đức trong tình trạng bàn tay phải có vết thương dập nát ngón 3 - 5, vết thương phần mềm bàn tay. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu tạo mỏm cụt chỏm xương bàn ngón 3 - 5, cắt lọc khối cơ dập nát, cố định xương bàn ngón 1 tay phải.

Nam bệnh nhân khác ở Nam Định cũng phải nhập viện sau khi cùng bạn sử dụng pháo và bị nổ ngay khi vẫn đang cầm pháo đốt trên tay. Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành cắt lọc, bơm rửa kỹ vết thương; đặt lại và găm kim khớp bàn thang; sửa mỏm cụt ngón 4.

Trường hợp khác thương tích nặng, phức tạp là một nam sinh cấp 2 ở Quảng Ninh. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức trong tình trạng vết thương dập nát phức tạp mặt gan bàn tay phải, vết thương nham nhở, bẩn, đáy sâu, đụng dập, tụ máu nhiều phần mềm, trật hở khối tụ cốt; gãy trật khớp bàn ngón 1, vết thương bàn tay trái, vết thương thành bụng.

Bệnh nhân được bác sĩ trong ca trực kịp thời phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương: tiến hành đánh rửa vết thương nhiều lần, cắt lọc làm sạch, xử lý vết thương phần mềm, sửa mỏm cụt ngón 5, đặt lại và khâu phục hồi dây chằng khớp bàn ngón 1, găm kim cố định khối tụ cốt.

Qua thực tế phẫu thuật điều trị cho các ca tai nạn do pháo nổ, bác sĩ Lưu Danh Huy, Phó trưởng khoa Phẫu thuật chi trên và y học thể thao, cho biết đa phần các ca tai nạn pháo nổ do sử dụng pháo tự chế đều phải phẫu thuật trong tình trạng cấp cứu do vết thương bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Hầu hết các trường hợp đều có vết thương bàn tay, tỷ lệ cụt ngón bàn tay rất cao; ngoài ra còn gây ra các tổn thương khác như phần mềm, da, gân, ngón tay và thần kinh. Đặc biệt, ở những người trẻ tuổi, tổn thương ở tay thuận sẽ ảnh hưởng chức năng sinh hoạt, lao động và để lại di chứng cả cuộc đời.

Theo bác sĩ Huy, mặc dù đã tích cực tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của pháo tự chế nhưng cứ vào dịp giáp tết lại có nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Để ngăn ngừa thương tích cho con em mình và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ; không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ gây đe dọa tính mạng của bản thân và người xung quanh. Đặc biệt, ở lứa tuổi học sinh, các bậc phụ huynh, nhà trường cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục để hạn chế các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.